در حالی که بورس کالای ایران در نیمه نخست سال با افزایش برخی هزینه‌ها، افت موجودی نقد و بدهی‌های غیرجاری چند صد میلیاردی مواجه بوده، پاداش هیأت‌مدیره این شرکت رشد ۵۶ درصدی داشته است!

شرکت بورس کالای ایران که از سال ۱۳۸۶ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و اکنون با نماد «کالا» در بورس تهران حضور دارد، در تازه‌ترین گزارش مالی شش‌ماهه خود تصویری متفاوت از وضعیت هزینه‌ها و ساختار مالی ارائه کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسی صورت‌های مالی این شرکت که به تأیید حسابرس نیز رسیده، نشان می‌دهد بورس کالا در نیمه نخست امسال با رشد قابل توجه در بخشی از هزینه‌ها و همچنین کاهش محسوس در برخی اقلام ترازنامه مواجه بوده است؛ تحولی که توجه تحلیلگران بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.

افزایش هزینه ها در بورس کالا

طبق این گزارش، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت طی شش ماهه ابتدایی سال با جهش ۴۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به بیش از ۱۴۶ میلیارد تومان رسیده است؛ همزمان موجودی نقد شرکت که یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سلامت نقدینگی است، با افت ۴۷ درصدی به حدود ۱۳۳ میلیارد تومان کاهش یافته؛ موضوعی که احتمال فشار بر جریان نقدی شرکت را پررنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر، سود انباشته شرکت نیز برخلاف انتظار روند افزایشی نداشته و با کاهش ۳ درصدی نسبت به پایان سال قبل روبه‌رو شده است؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش بار هزینه‌ها یا کاهش حاشیه سود عملیاتی باشد.

در بخش بدهی‌ها، وضعیت چندان مناسب‌تر نیست. گزارش مالی نشان می‌دهد بدهی‌های غیرجاری بورس کالا، به‌ویژه تسهیلات مالی بلندمدت، در پایان شهریورماه به بیش از ۴۷۱ میلیارد تومان رسیده است. مجموع بدهی‌های غیرجاری نیز اکنون از مرز ۵۱۶ میلیارد تومان عبور کرده است.

ریخت و پاش نجومی برای هیات مدیره

با وجود این شرایط، رقم پاداش هیأت‌مدیره برای نیمه نخست سال ۵ میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به پایان سال قبل رشد ۵۶ درصدی داشته است. نکته قابل توجه دیگر آنکه برای نیمه دوم سال نیز از هم‌اکنون پاداش ۱.۶ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده است. در کنار این موضوع، هزینه آبدارخانه و غذای کارکنان در شش ماهه نخست بیش از ۱۴ میلیارد تومان ثبت شده و برای نیمه دوم سال نیز رقم قابل توجه ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است. علاوه بر این، بخشی از هزینه‌ها تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» درج شده که شفافیت لازم را ندارد؛ رقمی بیش از ۵.۳ میلیارد تومان در شش ماهه نخست و پیش‌بینی بیش از ۱۳ میلیارد تومان برای نیمه دوم سال که مشخص نیست دقیقاً به چه مواردی اختصاص یافته است.