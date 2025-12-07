میلی صفحه خبر لوگو بالا
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!

در حالی که بورس کالای ایران در نیمه نخست سال با افزایش برخی هزینه‌ها، افت موجودی نقد و بدهی‌های غیرجاری چند صد میلیاردی مواجه بوده، پاداش هیأت‌مدیره این شرکت رشد ۵۶ درصدی داشته است!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!

شرکت بورس کالای ایران که از سال ۱۳۸۶ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و اکنون با نماد «کالا» در بورس تهران حضور دارد، در تازه‌ترین گزارش مالی شش‌ماهه خود تصویری متفاوت از وضعیت هزینه‌ها و ساختار مالی ارائه کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسی صورت‌های مالی این شرکت که به تأیید حسابرس نیز رسیده، نشان می‌دهد بورس کالا در نیمه نخست امسال با رشد قابل توجه در بخشی از هزینه‌ها و همچنین کاهش محسوس در برخی اقلام ترازنامه مواجه بوده است؛ تحولی که توجه تحلیلگران بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.

افزایش هزینه ها در بورس کالا

طبق این گزارش، هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت طی شش ماهه ابتدایی سال با جهش ۴۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به بیش از ۱۴۶ میلیارد تومان رسیده است؛ همزمان موجودی نقد شرکت که یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سلامت نقدینگی است، با افت ۴۷ درصدی به حدود ۱۳۳ میلیارد تومان کاهش یافته؛ موضوعی که احتمال فشار بر جریان نقدی شرکت را پررنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر، سود انباشته شرکت نیز برخلاف انتظار روند افزایشی نداشته و با کاهش ۳ درصدی نسبت به پایان سال قبل روبه‌رو شده است؛ موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش بار هزینه‌ها یا کاهش حاشیه سود عملیاتی باشد.

در بخش بدهی‌ها، وضعیت چندان مناسب‌تر نیست. گزارش مالی نشان می‌دهد بدهی‌های غیرجاری بورس کالا، به‌ویژه تسهیلات مالی بلندمدت، در پایان شهریورماه به بیش از ۴۷۱ میلیارد تومان رسیده است. مجموع بدهی‌های غیرجاری نیز اکنون از مرز ۵۱۶ میلیارد تومان عبور کرده است.

پاداش 5,000,000,000 تومانی برای هیات مدیره بورس کالا/

ریخت و پاش نجومی برای هیات مدیره

با وجود این شرایط، رقم پاداش هیأت‌مدیره برای نیمه نخست سال ۵ میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به پایان سال قبل رشد ۵۶ درصدی داشته است. نکته قابل توجه دیگر آنکه برای نیمه دوم سال نیز از هم‌اکنون پاداش ۱.۶ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده است. در کنار این موضوع، هزینه آبدارخانه و غذای کارکنان در شش ماهه نخست بیش از ۱۴ میلیارد تومان ثبت شده و برای نیمه دوم سال نیز رقم قابل توجه ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است. علاوه بر این، بخشی از هزینه‌ها تحت عنوان «سایر هزینه‌ها» درج شده که شفافیت لازم را ندارد؛ رقمی بیش از ۵.۳ میلیارد تومان در شش ماهه نخست و پیش‌بینی بیش از ۱۳ میلیارد تومان برای نیمه دوم سال که مشخص نیست دقیقاً به چه مواردی اختصاص یافته است.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
23
پاسخ
باسلام همچين پاداش‌هايي مديران مملكت مگيرن بعد نداريم به كارمندا حقوق بديم وناتراز ميشويم خيلي قشنگ وشيگ ناتراز ميشويم مردم ازنداري مردن كه مردن ماهستيم......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
23
پاسخ
این مایه شرمساری هست که داپم رییس جمهور میگه نداریم نیست و پول نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
13
پاسخ
مشکلی نیست از کارمزدهایی که مردم میپردازن برداشت کرده از جیبه دولت نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
26
پاسخ
عجب بخور بخوریه ها ملت هم فقط نظاره‌گر گردید
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
0
پاسخ
مثلاً این شرکتها بازرس دارند منتها بازرسی که خودشون از طریق مثلاً انتخاباتی که کلی هم برای سهامداران هزینه برگزاری داره اونو به کرسی نشاندن و البته اضافه کنید به این موضوع شررکتی رو که حسابرسی اینا انجام میده که چطور انتخاب میشه و چطور حسابرسی میکنه اگه دنبال کنید حالتون بهم میخوره این وسط کارمندان موندن که چشمشون به دولت ندارم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
2
پاسخ
کاش فساد و فحشا توی جامعه رو سریع رسیدگی می کردید نه دوتا دونه تار دلار و سکه که چرک کف دسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
1
پاسخ
الان مشکل ما دوتا دونه برگ دلاره؟ فحشا رو کاش به این سرعت جمع کید
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
0
پاسخ
خود جدول سود و زیان را می‌گذاشتید که ببینید سود خالص شرکت به صورت استثنایی و قابل توجه بالا بوده لست و شرکت جزو پرسودده‌ترین شرکتها در سال گذشته بوده است
