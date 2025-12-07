استقلال؛ قربانی خریدهای پرهزینه و عجیب!

به گزارش تابناک؛ روزنامه خراسان نوشت: فراتر از این کار، او در این مدت عجیبترین هزینههای تاریخ فوتبال را به نمایندگی از هلدینگ خلیج برای استقلال داشت.
در بین خریدهای پرهزینه و عجیبی که در دوران واگذاری استقلال به هلدینگ بهخصوص در نقل و انتقالات فعلی انجام شد، یاسر آسانی عملکردی عالی داشته، منیرالحدادی خوب بوده، اما عملکرد نازون، جنپو، آدان و سحرخیزان هیچ نسبتی با هزینههای چندصد میلیاردی که برایشان شده، ندارد. اما مشکل این جاست که تاجرنیا زمانی که پنجره تیم بسته است وعده تقویت تیم را در نیم فصل میدهد؛ او تا الان حسابی خرج کرده، اما تیمش در آسیا اصلاً خوب نتیجه نگرفته، در لیگ برتر به لطف نتایج ضعیف تراکتور، سپاهان و پرسپولیس تا صدر رفته و در حذفی هم مقابل پادیاب خلخال در دیداری که با حواشی داوری همراه بود به زحمت از سد تیمی از لیگ دو که سه چهارم بازی ۱۰ نفره بود، گذشت.
او بعد از دربی کسلکننده ۱۰۶ که هر دو تیم در آن بدترین عملکرد ممکن و لبریز از محافظهکاری داشتند هم در مصاحبهها از تقویت تیم گفت و هم در توئیتی نوشت: «استقلال اصلیترین مدعی قهرمانی است؛ اما همچنان به تقویت تیم در نیم فصل نیاز داریم. در تلاش هستیم که پنجره بسته را باز کنیم. در این صورت شانس هم در مقابل ما تسلیم خواهد شد».
هزینه کردن برای قهرمانی یک تیم اتفاق بدی نیست؛ اما رویافروشی، تلاش برای اینکه بدون پاسخگویی نسبت به عملکرد قبلی، محبوب هواداران باشی، اتفاق بدی است. تاجرنیا از مخارج قبلی چه سودی دیده؟
نزدیک به ۳ میلیون دلار برای سحرخیزانی که از یک قدمی، توپ را گل نکرد، عددی مشابه برای نازون که چند باری در ترکیب پیادهروی کرد. برای جنپو که فقط مصدوم بوده. اما در همین استقلال ستارههای بینظیری مثل قلیزاده، رزاقینیا، کوشکی و... میدرخشند و کار تیم را پیش میبرند بدون آنکه میلیون دلاری هزینه برای تیم داشته باشند.
بازیکنانی که آینده استقلال و تیم ملی خواهند بود. فقط مشکل این است که بازیکن سازی، جذب بازیکن از پایهها و... قدرت مانور تبلیغی ندارد، با این کارها نمیشود پز داد. همین استقلال ساپینتو از وقتی بهتر شد و در لیگ چند برد به دست آورد که بهجای نامهای بزرگ، بازیکنان جوان و باانگیزه در ترکیب قرار گرفتند. حالا هم امیدواریم تاجرنیا بدون تباه کردن دلارهای هلدینگ، پولها را صرف زیرساخت استقلال، آکادمی و تربیت بازیکن کند، کمبود تیمش را از بازیکنان جوان مثل ستارههای باانگیزه و قیمت پایین تیمهایی مثل پادیاب جبران کند و تیم برایش فرصت خدمت باشد نه خدای نکرده سکوی خودنمایی و شهرت.