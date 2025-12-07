میلی صفحه خبر لوگو بالا
قتل هولناک یک زن به خاطر چند تکه طلا

فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری راننده مینی بوسی که برای سرقت مقداری طلا، زن جوانی را به قتل رسانده بود خبر داد.
قتل هولناک یک زن به خاطر چند تکه طلا

به گزارش تابناک به نقل از ایسکانیوز؛ سردار محمد قاسم طرهانی، بیان کرد: در پی وصول خبری مبنی بر فقدانی خانمی جوان در شهرستان البرز، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که این خانم برای رفتن به سرکار از منزل خارج و دیگر خبری از سرنوشت وی در دست نیست

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: تحقیقات پلیس به منظور دستیابی به سرنخی از سرنوشت این زن جوان ادامه داشت که خبر کشف جسدی مجهول الهویه متعلق به زن جوان به پلیس آگاهی، حاکی از جنایتی هولناک بود.

سردار طرهانی با بیان اینکه با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی در محل کشف جسد و اطمینان از اینکه جسد متعلق به همان فقدانی است افزود: پس از اقدامات فنی و تلاش‌های شبانه روزی پلیس مشخص شد فقدانی در شهر بیدستان سوار بر یک دستگاه مینی بوس شده و بعد از آن هیچ اطلاعی از وی بدست نیامده است.

وی در ادامه به اقدامات شبانه روزی فنی و پلیسی در شناسایی راننده خودرویی که آخرین بار این خانم را در شهر بیدستان سوار کرده خبر داد و گفت: کارآگاهان تحقیقات تکمیلی خود را آغاز و موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت و طی عملیاتی غافلگیرکننده راننده مینی بوس را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه متهم در ابتدا منکر هرگونه اطلاع از سرنوشت مقتول شده بود خاطرنشان کرد: سرانجام متهم در تحقیقات پلیسی پرده از راز مفقود شدن این خانم جوان برداشته و به قتل وی اعتراف کرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیسی سرقت طلا و جواهرات مقتول را انگیزه ارتکاب این جنایت عنوان کرده است، تصریح کرد: متهم ۳۳ ساله با تکمیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

قتل طلا سرقت راننده مینی بوس مقتول متهم
