تصویری از شهید سید ابوعلی طباطبایی در صنعا

شهید «سید ابوعلی طباطبایی» از فرماندهان ارشد حزب‌الله بود که چند روز قبل توسط اسرائیل در جنوب بیروت به شهادت رسید.
تصویری از شهید سید ابوعلی طباطبایی در صنعا

به گزارش تابناک؛ شهید «سید ابوعلی طباطبایی» از فرماندهان ارشد حزب‌الله بود که چند روز قبل توسط اسرائیل در جنوب بیروت به شهادت رسید.

شهادت شهید صنعا سید ابوعلی طباطبایی علی طباطبایی فرمانده ارشد حزب الله
گزارش خطا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
6
3
پاسخ
چرا محور مقاومت ی فکری نمیکنه؟
چرا جلوی این ترورها گرفته نمیشه؟!
این روند باید قطع بشه، بعد از ترور سردار سلیمانی تا الان هیچ راهکاری ارائه نشده.
