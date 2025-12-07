سوءاستفاده شوهر از قانون ۱۴ سکه

او فریاد می زد حالا دیگر با قانونی که در مجلس تصویب شده است ،مهریه ۲۰۰ سکه ای تو هم کارساز نیست و من فقط باید ۱۴ سکه از مهریه ات را بدهم ! چراکه ارزش پرداخت ۲۰۰سکه طلا را نداری!

به گزارش تابناک، روزنامه خراسان نوشت: از روزی که ماجرای پرداخت ۱۴ سکه مهریه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، همسرم مدام مرا کتک می‌زند و ادعا می‌کند۱۴سکه ات را بگیر و از زندگی من بیرون برو! ...

زن ۳۸ ساله‌ای که از شوهرش شکایت کرده است با بیان این ماجرا به کارشناس اجتماعی کلانتری گلشهر مشهد گفت: ۱۸ساله بودم که پسر همسایه عاشقم شد و ما بعد ازمدت کوتاهی با یکدیگر ازدواج کردیم. «سلمان» هم مانند من از اتباع خارجی بود، اما در ایران کارخانه تولیدی داشت و به قول معروف پولش از پارو بالا می‌رفت! ولی من از خانواده‌ای ضعیف بودم که پدرم با کارگری مخارج زندگی را می‌پرداخت.

قانون ۱۴ سکه مهریه و تاثیر آن بر زندگی آن‌ها

من که تا کلاس سوم راهنمایی درس خوانده بودم زندگی مشترکم را با «سلمان» آغاز کردم و صاحب ۳ فرزند شدم که پسربزرگم هم اکنون دانشجوست. ابتدا روز‌های خوشی را درزندگی مشترک تجربه می‌کردم تا این که آرام آرام متوجه شدم همسرم با زنان و دختران غریبه ارتباط دارد ولی مدام چشم هایم را به روی خیانت هایش می‌بستم، چون کس وکاری نداشتم و از سوی دیگر هم این وضعیت را به خاطر فرزندانم تحمل می‌کردم چراکه می‌ترسیدم آن‌ها را از دست بدهم! ولی ازیک سال قبل رفتار‌های شوهرم به شدت تغییر کرد به طوری که اوایل دیرتر به خانه می‌آمد، اما اکنون دیگر خیلی کم او را می‌بینم و در واقع روزهایش را با دیگران سپری می‌کند. حالا خانه فقط برای من حکم یک خوابگاه را داشت وتن‌ها زیرسقفی زندگی می‌کردم که سرپناهی داشته باشم.

در این شرایط بود که به همسرم سوءظن پیدا کردم و بالاخره با کمک پسرم متوجه شدم او با یک زن دیگر ارتباط دارد و بسیاری از شب‌ها را به خانه او می‌رود! وقتی این موضوع را بازگو کردم، «سلمان» به شدت عصبانی شد و مرا زیرمشت و لگدگرفت. او فریاد می‌زد حالا دیگر با قانونی که در مجلس تصویب شده است، مهریه ۲۰۰ سکه‌ای تو هم کارساز نیست و من فقط باید ۱۴ سکه از مهریه ات را بدهم! چراکه ارزش پرداخت ۲۰۰سکه طلا را نداری!

همسرم می‌گوید باید همه مهریه ات را ببخشی تا من با تو زندگی کنم! او حتی بعد از این ماجرا، مخارج فرزندانم را هم نمی‌دهد و مدام از قانون ۱۴ سکه مهریه سوءاستفاده می‌کند تا مرا طلاق بدهد! اکنون هم به مرکز مشاوره کلانتری آمده‌ام تا حقیقت ماجرا را جویا شوم که آیا همسرم می‌تواند این گونه مرا طلاق بدهد که عمر و جوانی‌ام را به پای او گذاشتم؟...