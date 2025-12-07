میلی صفحه خبر لوگو بالا
سوءاستفاده شوهر از قانون ۱۴ سکه

او فریاد می زد حالا دیگر با قانونی که در مجلس تصویب شده است ،مهریه ۲۰۰ سکه ای تو هم کارساز نیست و من فقط باید ۱۴ سکه از مهریه ات را بدهم ! چراکه ارزش پرداخت ۲۰۰سکه طلا را نداری!
سوءاستفاده شوهر از قانون ۱۴ سکه

به گزارش تابناک، روزنامه خراسان نوشت: از روزی که ماجرای پرداخت ۱۴ سکه مهریه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، همسرم مدام مرا کتک می‌زند و ادعا می‌کند۱۴سکه ات را بگیر و از زندگی من بیرون برو! ...

زن ۳۸ ساله‌ای که از شوهرش شکایت کرده است با بیان این ماجرا به کارشناس اجتماعی کلانتری گلشهر مشهد گفت: ۱۸ساله بودم که پسر همسایه عاشقم شد و ما بعد ازمدت کوتاهی با یکدیگر ازدواج کردیم. «سلمان» هم مانند من از اتباع خارجی بود، اما در ایران کارخانه تولیدی داشت و به قول معروف پولش از پارو بالا می‌رفت! ولی من از خانواده‌ای ضعیف بودم که پدرم با کارگری مخارج زندگی را می‌پرداخت.

قانون ۱۴ سکه مهریه و تاثیر آن بر زندگی آن‌ها

من که تا کلاس سوم راهنمایی درس خوانده بودم زندگی مشترکم را با «سلمان» آغاز کردم و صاحب ۳ فرزند شدم که پسربزرگم هم اکنون دانشجوست. ابتدا روز‌های خوشی را درزندگی مشترک تجربه می‌کردم تا این که آرام آرام متوجه شدم همسرم با زنان و دختران غریبه ارتباط دارد ولی مدام چشم هایم را به روی خیانت هایش می‌بستم، چون کس وکاری نداشتم و از سوی دیگر هم این وضعیت را به خاطر فرزندانم تحمل می‌کردم چراکه می‌ترسیدم آن‌ها را از دست بدهم! ولی ازیک سال قبل رفتار‌های شوهرم به شدت تغییر کرد به طوری که اوایل دیرتر به خانه می‌آمد، اما اکنون دیگر خیلی کم او را می‌بینم و در واقع روزهایش را با دیگران سپری می‌کند. حالا خانه فقط برای من حکم یک خوابگاه را داشت وتن‌ها زیرسقفی زندگی می‌کردم که سرپناهی داشته باشم.

در این شرایط بود که به همسرم سوءظن پیدا کردم و بالاخره با کمک پسرم متوجه شدم او با یک زن دیگر ارتباط دارد و بسیاری از شب‌ها را به خانه او می‌رود! وقتی این موضوع را بازگو کردم، «سلمان» به شدت عصبانی شد و مرا زیرمشت و لگدگرفت. او فریاد می‌زد حالا دیگر با قانونی که در مجلس تصویب شده است، مهریه ۲۰۰ سکه‌ای تو هم کارساز نیست و من فقط باید ۱۴ سکه از مهریه ات را بدهم! چراکه ارزش پرداخت ۲۰۰سکه طلا را نداری!

همسرم می‌گوید باید همه مهریه ات را ببخشی تا من با تو زندگی کنم! او حتی بعد از این ماجرا، مخارج فرزندانم را هم نمی‌دهد و مدام از قانون ۱۴ سکه مهریه سوءاستفاده می‌کند تا مرا طلاق بدهد! اکنون هم به مرکز مشاوره کلانتری آمده‌ام تا حقیقت ماجرا را جویا شوم که آیا همسرم می‌تواند این گونه مرا طلاق بدهد که عمر و جوانی‌ام را به پای او گذاشتم؟...

روایت جامعه‌شناختی از بحران زنانه امروز
مهاجرانی: مردان نمی‌توانند درباره زنان تصمیم بگیرند
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه
قانونگذار، مهریه را به مرد بخشید!
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟
چاره‌ای جز طلاق ندارم، چون بچه‌دار نمی‌شوم!
باهنر: مهریه تنها پشتوانه قانونی بسیاری از زنان است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
16
14
پاسخ
این بنده خدا از اتباع است در کشور ما چنین مردان ظالمی نداریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
یکی شوهر خودم خیانت کرد با یه دختر 14ساله کتکم زد بچه شیر خوارمو برد اتفاقا تا دلت بخاد از این مردها داریم تابناک منتشر من
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اتباع و غیراتباع ندارد!! مردها کلا دوست دارند سالار باشند همین
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
11
34
پاسخ
داستان تخیلی جالبی بود.
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
14
پاسخ
اتباع خارجی؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
6
32
پاسخ
چقد داستان تعریف می کنید از وقتی تصویب شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
25
13
پاسخ
آقایان مجلسی ، بفرمایید این را جواب بدهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
13
9
پاسخ
کاملا راست میگه. البته برای زنی که فقط طرف مادرش را می بیند و اهل زندگی نیست. هزار توامن هم زیاد است. چرا خیلی از زنها بعد ازدواج می فهمنن خانواده دارن.
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
5
6
پاسخ
خوب، اگر شوهر داره، زن بره مال شوهر رامعرفی کنه تا توقیف بشه. اگر شوهر نداره، اگر 300 سکه میخواد با ایشون ازدواج نمی کرد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
7
9
پاسخ
با سلام
موضوع بنظر میآید کاملا تصنعی وبیشتر شبیه سناریوی یک فیلم میباشد وتقدم وتاخر در گفتار کاملا مشهود است
