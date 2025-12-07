میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت طلا 18 عیار در بازار امروز 16 آذر

قیمت طلای 18 عیار امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی، از ۱۲,۵۴۴,۹۰۰ (دوازده میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار و نهصد ) تومان به ۱۲,۵۵۹,۹۰۵ (دوازده میلیون و پانصد و پنجاه و نه هزار و نهصد و پنج ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۴۴۵۹
| |
1800 بازدید
قیمت طلا 18 عیار در بازار امروز 16 آذر

بازار امروز شاهد افزایش قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

به گزارش تابناک؛ هر اونس طلا امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴,۱۹۸ (چهار هزار و یکصد و نود و هشت )دلار نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۱۹۸ ۰.۰۰

 

 10:53
۴,۱۹۸ -۱۵.۱۸ -۰.۳۷ روز قبل
۴,۲۱۳ -۱.۵۳ -۰.۰۴ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا  افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی، از ۱۲,۵۴۴,۹۰۰ (دوازده میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار و نهصد ) تومان به ۱۲,۵۵۹,۹۰۵ (دوازده میلیون و پانصد و پنجاه و نه هزار و نهصد و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۵۵۹,۹۰۵ ۱۵,۰۰۵ ۰.۱۱ 10:53
۱۲,۵۴۴,۹۰۰ ۱۷۷,۲۹۴ ۱.۴۱ روز قبل
۱۲,۳۶۷,۶۰۶ ۶۴,۶۳۸ ۰.۵۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی، از ۵۴,۳۴۲,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و سیصد و چهل و دو هزار) تومان به ۵۴,۴۰۷,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و چهارصد و هفت هزار) تومان رسید.

جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
