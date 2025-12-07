قیمت طلا 18 عیار در بازار امروز 16 آذر

بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
به گزارش تابناک؛ هر اونس طلا امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴,۱۹۸ (چهار هزار و یکصد و نود و هشت )دلار نرخ گذاری شد.
|جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
|قیمت (دلار)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۴,۱۹۸
|۰.۰۰
|
|10:53
|۴,۱۹۸
|-۱۵.۱۸
|-۰.۳۷
|روز قبل
|۴,۲۱۳
|-۱.۵۳
|-۰.۰۴
|۲ روز پیش
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی، از ۱۲,۵۴۴,۹۰۰ (دوازده میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار و نهصد ) تومان به ۱۲,۵۵۹,۹۰۵ (دوازده میلیون و پانصد و پنجاه و نه هزار و نهصد و پنج ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۲,۵۵۹,۹۰۵
|۱۵,۰۰۵
|۰.۱۱
|10:53
|۱۲,۵۴۴,۹۰۰
|۱۷۷,۲۹۴
|۱.۴۱
|روز قبل
|۱۲,۳۶۷,۶۰۶
|۶۴,۶۳۸
|۰.۵۲
|۲ روز پیش
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی، از ۵۴,۳۴۲,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و سیصد و چهل و دو هزار) تومان به ۵۴,۴۰۷,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و چهارصد و هفت هزار) تومان رسید.
∎