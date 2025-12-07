پارچه نوشته دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0641\u0631\u0627 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u06f1\u06f6 \u0622\u0630\u0631\u060c \u067e\u0627\u0631\u0686\u0647 \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646\u00a0\u201c\u06f7\u06f2 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0627\u0642\u0639\u0647 \u06f1\u06f6 \u0622\u0630\u0631\u060c \u06f7\u06f2 \u0633\u0627\u0644 \u0645\u0631\u06af \u0628\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u201d \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0635\u0628 \u0634\u062f.