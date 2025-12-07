کلاهبرداری سایبری با جعل عنوان وزارت مسکن

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر اظهار کرد: بدافزارها با عناوینی نظیر پرداخت قبض، اعتراض به یارانه، سامانه ابلاغ ثنا، سبد کالا، ثبت نام زمین روستایی و... توسط مجرمین ایجاد و از طریق لینک موجود در پیام از طریق پیامک و یا در بستر شبکههای اجتماعی برای شهروندان ارسال میشود که بلافاصله پس از کلیک کردن بر روی آن امکان آلوده شدن تلفن همراه و نهایتا سرقتهای بانکی و نقض حریم خصوصی دریافت کنندگان پیام وجود خواهد داشت.
وی در ادامه صحبتهایش با تاکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان پیامهای حاوی لینک که درخصوص انتخاب زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن ارسال میشود را باز نکرده و به سرشمارهای که پیامک را ارسال کرده توجه کنند، گفت: مجرمین با ارسال پیامک جعلی حاوی لینک با محتوای مرتبط با ثبت نام زمین روستایی در طرح نهضت ملی مسکن اقدامات خود را آغاز کرده و کاربران را به مسیری برای برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شان هدایت میکنند یا اطلاعات هویتی آنان را دریافت کرده و از آن سوءاستفاده میکنند.
این مقام ارشد سایبری با اشاره به اینکه لینک معرفی شده در این پیامکها حاوی یک بدافزار است، خاطرنشان کرد: در این روش از کلاهبرداری فرد کلاهبردار با جعل آدرس اینترنتی به نام وزارت مسکن و ...، یک پیامک که در نهایت به یک لینک پرداخت آنلاین جعلی و یا نصب بدافزار منتهی میشود برای شهروندان ارسال میکند و از آنجایی که برخی از شهروندان از این سامانهها ونحوه پیگیری آنها آگاهی ندارند روی لینک کلیک کرده و مورد کلاهبرداری قرار میگیرند و حریم خصوصی آنان نقض میگردد.
سردار گودرزی با اخطار به شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامکی اظهار کرد: بدون بررسی محتوای پیام و بررسی اصالت لینک موجود در متن پیامک و استعلام از نهادهای مرتبط مبادرت به فراهم کردن بستر ارسال گسترده اینگونه پیامها میکند و در واقع در نتیجه این اقدام موجبات آلوده شدن گوشی تلفن همراه شهروندان به انواع بدافزار را فراهم میآورند.
وی تصریح کرد: دارندگان سرویس ارسال پیامک انبوه با توجه به ابلاغیههای قبلی در خصوص صیانت از هویت کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها و جلوگیری از ایجاد بستر برای سوءاستفاده مجرمین، میبایست اقدامات لازم جهت پیشگیری از اینگونه رخدادها را انجام دهند، بدیهی است در صورت تعلل با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دادسرای مربوطه درخصوص ضرر و زیان مادی و معنوی وارده به کاربران ضامن و پاسخگو هستند.
سردار داود معظمی گودرزی با اشاره به الزام افزایش سطح سوادرسانهای و توجه به هشدارهای پلیس به شهروندان توصیه کرد: در صورت مواجه شدن با اینگونه سرقتهای اینترنتی بلافاصله اینترنت تلفن همراه خود را غیرفعال کنند و با بررسی نرمافزارهای نصب شده بر روی گوشی خود بدافزار مخرب را شناسایی و سریعا حذف نصب کنند و در همان ساعات اولیه با در دست داشتن مدارک مرتبط با برداشت غیرمجاز جهت پیجویی و ردیابی تراکنشهای مسروقه به صورت ۲۴ ساعت شبانهروز به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کنند تا زمان طلایی جهت پیجویی را از دست ندهند.
وی بیان کرد: هموطنان گرامی میتوانند موارد مشابه و مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش کنند.