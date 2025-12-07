زن و مردی که به عضویت داعش درآمده و در یک اتوبوس مسافری بمب‌گذاری کرده بودند، پس از گرفتن حکم اعدام دوباره محاکمه شدند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ زن و مرد داعشی که ۲ سال قبل در جنایتی هولناک در اتوبوسی مسافربری در ایران بمب‌گذاری کرده و کودکی را به شهادت رسانده بودند، به اتهام جرح دیگر مسافران اتوبوس محاکمه شدند. این زوج و همدستشان پیش از این به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفته بودند.

چندی قبل پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در جلسه اول اتهام قتل کودک ایرانی بررسی شد. در این جلسه پدر و مادر کودک درخواست دیه را مطرح کردند.

مادر کودک گفت من داشتم به بچه‌ام شیر می‌دادم که این انفجار رخ داد. اینها نزدیک ما نشسته بودند.

انفجار آنقدر شدید بود که من و دخترم و چند مسافر دیگر آسیب دیدیم. حالا شهاب و نازنین با بچه ۳ ساله خودشان به دادگاه آمده‌اند. چرا باید اینها بتوانند بچه‌شان را بغل کنند، ولی من نه؟! چون اینها بچه من را کشته‌اند!

سپس نوبت به دفاع متهمان رسید که منکر اتهاماتشان شدند.

یکی از متهمان گفت: من از انفجار خبر نداشتم و یک ماه بعد از دستگیری متوجه شدم بمب‌هایی که من می‌ساختم با این بمب فرق داشت. زخمی‌ها هم گفته‌اند که نور و شعله دیده‌اند، در صورتی که بمب‌هایی که من می‌سازم چنین علائمی ندارد. این بمب کار شهاب بود، ضمن این که راننده در ماشین استون داشت. این چیز‌ها به من ربطی ندارد.

در پایان قضات وارد شور شده و متهمان را از جنبه عمومی جرم به پرداخت دیه و زندان محکوم کردند. دیروز در دومین جلسه رسیدگی شکایت دیگر مصدومان حادثه تروریستی بررسی شد. شهاب و نازنین در این جلسه حضور داشتند.

شهاب با رد اتهامش گفت: من این محکمه را قبول ندارم و حرفی هم نمی‌زنم.

همسرش هم دوباره منکر اتهامش شد و گفت: من اصلا خبر نداشتم قرار است بمب‌گذاری شود.

پس از دفاعیات متهمان، آنها دوباره به زندان منتقل شدند تا رأی درباره آنها صادر شود.