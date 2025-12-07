واکنش قالیباف به تذکر نماینده درباره بودجه نیروهای مسلح

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده کبودرآهنگ مبنی بر اعلام نارضایتی ستاد کل نیروهای مسلح از تصمیم سران قوا برای بودجه نیروهای مسلح گفت: هیچ‌گونه کاهش بودجه‌ای در بخش نیروهای مسلح صورت نگرفته و تصمیم سران قوا بر حمایت کامل از این حوزه بوده است.

فتح الله توسلی نماینده کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکر شفاهی خطاب به رئیس مجلس گفت: در جلسه سران قوا، قانون‌گذاری می‌شود و مجلس از آن خبر ندارد. بودجه نیروهای مسلح را چگونه بسته‌اید که صدای ستاد کل نیروهای مسلح درآمده است؟

به گزارش تابناک به نقل از جوان؛ وی افزود: براساس قانون باید بودجه نیروهای مسلح در ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شود، اما مثل اینکه ساز و کار دیگری دیده شده که بنده اطلاع دارم رهبر معظم انقلاب هم تذکر داده اند. جلسات متعددی در سران قوا برگزار می‌شود که مجلس هیچ اطلاعی ندارد یا شورای عالی امنیت ملی تصمیمی در مورد سوخت می‌گیرد و پدر مردم را در می‌آورد و هیچ کس هم جواب نمی‌دهد.

نماینده کبودرآهنگ در مجلس بیان کرد: پس جایگاه مجلس کجاست؟ اگر قرار است ما فقط اینجا آن چیزی که دوستان در سران قوا و جاهای دیگر تصمیم می‌گیرند را تایید کنیم بگویید تا ما هم بدانیم. اینطور که نمی‌شود قانون‌گذاری کرد. جلساتی پشت پرده برگزار شود و از مجلس رأی گرفته شود.

قالیباف: بودجه نیروهای مسلح هیچ گونه کاهشی نداشته است

بنابراین گزارش، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده کبودرآهنگ گفت: خواهش می‌کنم اگر کسی اطلاعاتی به شما منتقل می‌کند ابتدا مطمئن شوید آن اطلاعات صحیح است، بعد پشت بلندگو اعلام کنید.

وی افزود: در ارتباط با نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح حداقل بنده خودم شخصا با امیر موسوی شخص ریاست ستاد صحبت کردم و خواسته آنان را دنبال کرده ایم. همیشه و مخصوصا در شرایط امروز نیروهای مسلح اولویت همه ما بوده اند، هستند و خواهند بود.

رئیس مجلس اظهار داشت: حتی در حوزه ارزی هم در تحقق به دلیل کاهش قیمت نفت که حدود بیست و چند درصد عدم تحقق داشتیم در جلسه سران قوا تصمیم‌گیری شد. این بیست و چند درصد عدم تحقق از بودجه نیروهای مسلح کم نشود.

قالیباف بیان کرد: برای روشن شدن موضوع عرض می‌کنم که تصمیم جلسه سران قوا این بود که علاوه بر این، آن بودجه‌ای که در مجلس برای نیروهای مسلح مصوب شده، کاهش پیدا نکند و به دلیل اولویت‌ها از جای دیگری صرفه جویی کنیم. بنابراین هرکسی حرفی اضافه‌تر از این به جنابعالی منتقل کرده است، صحیح نیست.