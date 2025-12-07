میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش قالیباف به تذکر نماینده درباره بودجه نیروهای مسلح

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده کبودرآهنگ مبنی بر اعلام نارضایتی ستاد کل نیروهای مسلح از تصمیم سران قوا برای بودجه نیروهای مسلح گفت: هیچ‌گونه کاهش بودجه‌ای در بخش نیروهای مسلح صورت نگرفته و تصمیم سران قوا بر حمایت کامل از این حوزه بوده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۴۵۰
| |
27599 بازدید
|
۳
واکنش قالیباف به تذکر نماینده درباره بودجه نیروهای مسلح

فتح الله توسلی نماینده کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکر شفاهی خطاب به رئیس مجلس گفت: در جلسه سران قوا، قانون‌گذاری می‌شود و مجلس از آن خبر ندارد. بودجه نیروهای مسلح را چگونه بسته‌اید که صدای ستاد کل نیروهای مسلح درآمده است؟

به گزارش تابناک به نقل از جوان؛ وی افزود: براساس قانون باید بودجه نیروهای مسلح در ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شود، اما مثل اینکه ساز و کار دیگری دیده شده که بنده اطلاع دارم رهبر معظم انقلاب هم تذکر داده اند. جلسات متعددی در سران قوا برگزار می‌شود که مجلس هیچ اطلاعی ندارد یا شورای عالی امنیت ملی تصمیمی در مورد سوخت می‌گیرد و پدر مردم را در می‌آورد و هیچ کس هم جواب نمی‌دهد.

نماینده کبودرآهنگ در مجلس بیان کرد: پس جایگاه مجلس کجاست؟ اگر قرار است ما فقط اینجا آن چیزی که دوستان در سران قوا و جاهای دیگر تصمیم می‌گیرند را تایید کنیم بگویید تا ما هم بدانیم. اینطور که نمی‌شود قانون‌گذاری کرد. جلساتی پشت پرده برگزار شود و از مجلس رأی گرفته شود.

قالیباف: بودجه نیروهای مسلح هیچ گونه کاهشی نداشته است

بنابراین گزارش، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده کبودرآهنگ گفت: خواهش می‌کنم اگر کسی اطلاعاتی به شما منتقل می‌کند ابتدا مطمئن شوید آن اطلاعات صحیح است، بعد پشت بلندگو اعلام کنید.

وی افزود: در ارتباط با نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح حداقل بنده خودم شخصا با امیر موسوی شخص ریاست ستاد صحبت کردم و خواسته آنان را دنبال کرده ایم. همیشه و مخصوصا در شرایط امروز نیروهای مسلح اولویت همه ما بوده اند، هستند و خواهند بود.

رئیس مجلس اظهار داشت: حتی در حوزه ارزی هم در تحقق به دلیل کاهش قیمت نفت که حدود بیست و چند درصد عدم تحقق داشتیم در جلسه سران قوا تصمیم‌گیری شد. این بیست و چند درصد عدم تحقق از بودجه نیروهای مسلح کم نشود.

قالیباف بیان کرد: برای روشن شدن موضوع عرض می‌کنم که تصمیم جلسه سران قوا این بود که علاوه بر این، آن بودجه‌ای که در مجلس برای نیروهای مسلح مصوب شده، کاهش پیدا نکند و به دلیل اولویت‌ها از جای دیگری صرفه جویی کنیم. بنابراین هرکسی حرفی اضافه‌تر از این به جنابعالی منتقل کرده است، صحیح نیست.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فتح الله توسلی نماینده کبودرآهنگ و بهار نیروهای مسلح شورای عالی امنیت ملی محمدباقر قالیباف خبر فوری رئیس مجلس سران قوا
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار سرلشکر موسوی از آمادگی کامل نیروهای مسلح
مجلس از پاسخ‌های وزیر ارشاد قانع نشد
قالیباف: تحجر ما را به جهنم انحراف از اسلام می‌برد
قالیباف: فرمانده کل قوا نیروی نظامی را از شوک خارج کرد
نشست مشترک سران قوا برگزار شد
نشست مشترک سران قوا برگزار شد + عکس
رئیس مجلس، میهمان خانه شهید محرابی+عکس
قالیباف: در سال جدید هر ماه کالابرگ الکترونیکی توزیع می‌شود
جلسه سران قوا به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد
اعلام آمادگی مجلس برای همکاری با شورای عالی امنیت ملی
نشست مشترک سران قوا در نهاد ریاست جمهوری+ عکس
نشست سران قوا به میزبانی رئیس مجلس
قالیباف: همدلی خوبی بین سران قوا وجود دارد
نشست سران قوا برگزار شد
نشست مشترک سران قوا برگزار شد + عکس
حضور قالیباف در نمایشگاه بین‌المللی کتاب+عکس
تاسیس شورای دفاع کشور تصویب شد
تصاویر: جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور سران قوا
تشکیل جلسه سران قوا به میزبانی پزشکیان + عکس
قالیباف: مجلس به دنبال مچ گیری نیست
نخستین نشست سران قوا در سال جدید + عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۳۶
انتشار یافته: ۳
FARIDON.GH484
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
51
28
پاسخ
عجب نماینده بجای وضعیت سخت معشیت کارمندان درفکر بودجه نظامی است هیچوقت بودجه نظامی فراموش نشده بلکه بخش بزرگی از کاهش بودجه ملت هزبنه‌ نظامی است
پاسخ ها
احمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
بیچاره نیروهای مسلح نباشن امثال تو توی خیابان صاف نمی‌تواند راه برود
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
26
62
پاسخ
مجلس باید تمام قد پشت نیروهای مسلح باشد.اقتدار نیروهای مسلح اقتدار نظام.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dkg
tabnak.ir/005dkg