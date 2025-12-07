میلی صفحه خبر لوگو بالا
ابطال معاینه فنی بیش از ۳۴۰۰ خودرو در تهران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از ۶۱۴ هزار خودروی دودزا و ابطال بیش از ۳۴۰۰ فقره معاینه فنی از ابتدای سال تا کنون خبر داد.
ابطال معاینه فنی بیش از ۳۴۰۰ خودرو در تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل از اول آذرماه با اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا، اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۶۱۴ هزار فقره اعمال قانون خودرو‌های دودزا انجام شده که تنها در آذرماه بیش از ۶۶۰۰ فقره اعمال قانون انجام شده است. همچنین در همین مدت (ابتدای سال تا کنون) بیش از ۳۴۰۰ مورد ابطال معاینه فنی خودرو‌ها صورت گرفته که بیش از ۱۰۰۰ مورد آن در آذرماه بوده است.

وی افزود: در طرح جمع‌آوری خودرو‌های فرسوده و رها شده که از ۱۹ مهر آغاز شده، پلیس با ۱۴۳۵ شهروند تماس گرفته و تاکنون ۱۱۸۷ دستگاه خودرو رها شده و فرسوده به پارکینگ‌های تهران منتقل شده‌اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر جدیت پلیس در اجرای طرح‌های کاهش آلودگی هوا گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۶۱۴ هزار فقره اعمال قانون خودرو‌های دودزا در سطح شهر تهران انجام شده است و تنها در آذرماه امسال، بیش از ۶۶۰۰ مورد خودرو دودزا شناسایی و با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است.

وی افزود: در همین بازه زمانی بیش از ۳۴۰۰ مورد ابطال معاینه فنی خودرو‌ها انجام شده که بیش از ۱۰۰۰ مورد آن در آذرماه و با توجه به طرح اضطرار آلودگی هوا و ابطال معاینه فنی خودرو‌های دودزا بوده است. این اقدام به منظور جلوگیری از تردد خودرو‌های آلاینده و کاهش سطح آلودگی هوای پایتخت صورت گرفته است.

سردار موسوی‌پور توضیح داد: خودرو‌های دودزا به دلیل نقص فنی در موتور یا سیستم سوخت‌رسانی، مقادیر زیادی آلاینده وارد هوا می‌کنند که نقش مهمی در افزایش آلودگی تهران دارند.

وی تأکید کرد: حتی اگر خودرویی دارای برگه معاینه فنی معتبر باشد، در صورت دودزا بودن، معاینه فنی آن باطل خواهد شد و مالک موظف است نسبت به رفع نقص فنی اقدام کند.

سردار موسوی‌پور همچنین درباره طرح جمع‌آوری خودرو‌های فرسوده و رها شده در سطح شهر تهران گفت: این طرح از ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تاکنون پلیس راهور با ۱۴۳۵ شهروند برای جابه‌جایی خودرو‌های رها شده تماس گرفته است. در نتیجه این اقدامات، ۱۱۸۷ دستگاه خودرو فرسوده و رها شده به پارکینگ‌های تهران منتقل شده‌اند.

وی افزود: خودرو‌های رها شده علاوه بر اشغال فضای شهری، در بسیاری موارد منبع آلودگی و تهدیدی برای ایمنی شهروندان هستند. به همین دلیل، جمع‌آوری آنها یکی از اولویت‌های پلیس راهور در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری و کاهش آلاینده‌هاست.

در پایان رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست تا نسبت به معاینه فنی خودرو‌ها در موعد مقرر اقدام کنند و از تردد با خودرو‌های دودزا خودداری کرده و در صورت مشاهده نقص فنی، سریعاً نسبت به رفع آن اقدام کنند. همچنین خودرو‌های فرسوده و رها شده را از سطح شهر جمع‌آوری کنند تا علاوه بر کاهش آلودگی هوا، فضای شهری پاکیزه‌تر و ایمن‌تر برای همه فراهم شود.

من
|
Finland
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
8
پاسخ
یه وقت برای موتوریا کاری نکنین ها فقط ماشین های بدبخت
