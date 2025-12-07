کشف بیش از ۸۰ تُن سیب زمینی احتکاری در ابهر

به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ سرهنگ کارآگاه هادی نوروزی، فرمانده انتظامی شهرستان ابهر با اعلام این خبر گفت: با اشراف پیرامونی پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان، احتکار سیب زمینی در یک انبار در شهرستان ابهر، شناسایی و مورد رصد قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی قضایی و در بازرسی از این انبار، ۸۰ تُن سیب زمینی بدون ثبت در سامانه انبار‌های کشور و به صورت غیرمجاز کشف و توقیف شد.

سرهنگ نوروزی در ادامه بیان داشت: کارشناسان ارزش این مقدار سیب زمینی کشف شده را بیش از ۲۴ میلیارد ریال برآورد کردند که در این خصوص یک نفر متهم با تشکیل پرونده تعزیراتی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر خاطر نشان کرد: برخورد قاطعانه با پدیده‌های قاچاق و احتکار کالا، جزو برنامه‌های اصلی پلیس می‌باشد.