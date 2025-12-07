میلی صفحه خبر لوگو بالا
قتل شوهر رئیس تعزیرات همدان

پسر ۲۸ ساله‌ای که طاقت دیدن خشونت علیه مادرش را نداشت، پدرش را با چاقو کشت.
قتل شوهر رئیس تعزیرات همدان

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ صبح روز پنجشنبه دهم آذر ماه امسال، جسد میرزایی همسر مرضیه یونسی در خانه‌شان کشف شد. مرضیه یونسی سرپرست تعزیرات حکومتی استان همدان و از بانوان تاثیرگذار این استان است که پیش‌تر بار‌ها همکاران و افرادی که با ایشان در ارتباط بودند او را با صورتی کبود مشاهده کرده بودند، اما هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که این زن با چنین جایگاه اجتماعی مورد خشونت خانگی باشد.

 

وقوع این قتل درست همزمان با کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه و در حالی که لایحه امنیت زنان پس از ۱۴ سال همچنان در صف انتظار معطل مانده است؛ بسیار جای تامل پیدا کرد. حالا این سوال وجود دارد که وقتی زنی در مقام یک مدیر دولتی و با جایگاه اجتماعی ویژه با خشونت خانگی مواجه می‌شود، تکلیف بقیه زنان چیست؟

تحقیقات ابتدایی

پس از کشف جسد رضا میرزایی، تحقیقات و تلاش تیم جنایی استان همدان برای یافتن ردی از عامل جنایت آغاز و مشخص شد که مقتول دقایقی قبل از وقوع جنایت با پسر ۲۸ ساله خود درگیر شده بود و به این ترتیب اقدامات پلیسی و قضایی برای دستگیری متهم کلید خورد. در فاصله زمانی کمی از وقوع جنایت متهم بازداشت شد. او در برخورد ابتدایی با ماموران جنایی انگیزه خود از قتل پدرش را در دفاع از مادرش عنوان کرد.

 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز همدان در واکنش به این ماجرا از کشف قتل یک شهروند بر اثر اختلافات خانوادگی و دستگیری قاتل ۲۸ ساله در این شهر خبر داد و گفت: «جوان ۲۸ ساله‌ای در شهرستان همدان در جریان اختلافات خانوادگی، پدر خود را با سلاح سرد مورد حمله قرار داد.

 

مصدوم بلافاصله به بیمارستان منتقل شد، اما متأسفانه به‌دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد. قاتل در زمان کوتاهی پس از حادثه توسط پلیس شهرستان همدان دستگیر شد. تحقیقات تخصصی برای روشن شدن دقیق علل و انگیزه قتل ادامه دارد. گفته می‌شود این قتل در حمایت از مادر خانواده رخ داده است.»

ماجرا چه بود؟

در حالی که موقعیت اجتماعی این خانم باعث شد که خبر قتل شوهرش در استان همدان بحث‌برانگیز باشد تعدادی از نزدیکان او که از این حادثه به‌شدت متاثر بودند در واکنش به ماجرا صحبت‌هایی را مطرح کردند. خانم یونسی دو فرزند پسر دارد که فرزند ارشد او الان به اتهام قتل پدرش بازداشت شده است. یکی از همسایه‌های قدیمی این خانواده گفت: «اواسط دهه ۸۰ بود که با این خانواده همسایه بودیم و بار‌ها شاهد سرو‌صدای دعوای زن و شوهری آنها بودیم.

آن زمان همین فرزندشان که الان بازداشت شده، حدود ۵ یا ۶ سال داشت و در خانه‌شان شاهد اختلافات و درگیری‌های پدر و مادرش بود. یک بار ما شاهد خشونت شدید خانگی علیه خانم خانه بودیم تا حدی که نیمی از صورتش کبود شده بود.» نشانه‌ها حاکی از آن دارد که این اختلافات حتی در سال‌های اخیر هم ادامه داشته است. تا جایی که حتی خانم یونسی با چهره کبود در محل کارش نیز حاضر شده بود.

روز حادثه خانم یونسی بار دیگر با شوهرش درگیر و از خانه خارج شده و به یک هتل رفته بود. زمانی که فرزندش پیگیر او شد، از مادرش شنید که بار دیگر مادرش مورد خشونت پدرش قرار گرفته است. این جوان در حمایت از مادر خود به خانه‌شان رفته، اما آن روز پدرش هم خانه نبود. متهم برای اینکه پدرش را به خانه بکشاند برادرش را مجبور می‌کند تا به پدر پیام داده و بگوید ناخوش است.

پسر کوچک خانواده نیز در پیامی به پدرش از او می‌خواهد به خانه بیاید و بگوید حالش خوب نیست و نیاز به کمک دارد. در همین حال متهم که پشت در خانه پنهان شده بود، با پدرش در حمایت از مادر خود درگیر می‌شود و در جریان درگیری با او را با ضربات چاقو به قتل می‌رساند.

یکی از دوستان نزدیک متهم د‌ر مورد او گفته بود: «او جوان بدی نبود و تلاش می‌کرد در مسائل مالی زندگی‌اش محتاج خانواده‌اش نباشد. او عقایدش را به کسی تحمیل نمی‌کرد با اینکه خودش اعتقادات قوی داشت، اما یک روز نبود که از دست مشکلات خانوادگی‌اش اشکش در نیاید. بار‌ها پیش آمده بود که به خاطر مشکلات خانوادگی پشت در خانه خوابیده بود و پدرش دار و ندارش را پنهان کرده بود. حتی موتور او را قفل کرده و سوئیچ را برداشته بود تا او نتواند موتور را بردارد و همه اینها سبب شد که متهم تحت فشار زیادی باشد.»

یکی دیگر از دوستان نزدیک متهم نیز می‌گفت: «متهم زیاد با ما درددل می‌کرد و می‌گفت پدرش رفتار خشونت‌آمیزی دارد. البته پدرش هم مرد موجهی بود. او معلم بود و انسان مذهبی و محترمی بود، اما اختلافات متهم با پدرش در حدی بود که همیشه از پدرش می‌نالید.» رسیدگی به این پرونده برای روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا ادامه دارد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۱
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
29
36
پاسخ
یک مرد کشته شده و شما دارید ارتباطش میدین به امنیت بانوان ای ای ای ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
37
30
پاسخ
از وقتی این خبر سقف 14 سکه اومده ما از ازدواج و خرید جهیزیه منصرف شدیم . مردی که مهریه رو نمیده باید جهیزیه بخره. نمیخره ازدواج کنسله. الانم که این خانم مقام دولتی داشته دستش به جایی بند نبوده وای به حال ما
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
چه ربطی داشت؟ قضاوت که نمیشه کرد اینجور موارد اما بسیاری خانمها اینجور مواقع زیاد مماشات می کند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
قرار نیست مرد هم خونه داشته باشه هم ماشین هم خرج و مخارج زندگیو بده. واسه چی؟ واسه زنی که ۴ روز عقد کرده مهریشو بزاره اجرا. کلا باید مهریه برداشته باشه چیز مسخره ایه. شده کاسبی برای یسری افراد.
عروس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
جوری میگی ازدواج کنسله انگار پاشنه در خونتونو کندن?
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
26
26
پاسخ
قتل پدر توجیه ندارد. عجیب است از رسانه تابناک. حرام خدا را موجه نکنید.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
7
40
پاسخ
چرا این خانم که با داشتن پست رئیس تعزیرات حتما اطلاعات حقوقی هم داشته تاکنون درخواست طلاق نکرده است؟؟چرا پسر 28ساله خانواده به جای تشویق پدر ومادر خود به مشاوره روانشناسی دست به این جنایت زده؟؟اخیرا قتل های خانوادکی دارد به سطح نکران کننده ای میرسد.همه اش هم ریشه اقتصادی ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
12
21
پاسخ
بنظرم شغل خانمش علت اصلی اختلاف بوده،بهرحال باعث تأسف است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
14
13
پاسخ
یعنی اینجام که مرد به قتل رسیده زنها دارن مظلوم نمایی مهریه میکنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
10
پاسخ
خیلی احتمالات هست اما بهتر است دیگران را قضاوت نکنیم خداوند پدر درگذشته را مشمول عنایت و بازماندگان را از این وضعیت نجات بدهد آن خانواده اکنون متلاشی شده یکی به قتل رسیده در زیر خاک یکی در زندان و در صورت عدم رضایت اولیای دم در انتظار قصاص و دو تای دیگر مات و مبهوت از شرایطی که در آن گرفتار شدند ای داد
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
5
12
پاسخ
تابناک داری شیطنت میکنیا.قتل و خشونت خانگی چه ربطی به مهریه داره.البته دراینجاهم یک مردکشته شده.
