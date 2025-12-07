اعدام متهم پرونده رضایت خودرو در قزوین

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حکم اعدام محمدرضا غفاری، متهم ردیف اول پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» که پیشتر از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین صادر و در تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال جاری پس از فرجامخواهی، با تأیید قطعی دیوان عالی کشور مواجه شده بود، صبح امروز به اجرا درآمد.
بر اساس این گزارش، در طول فرآیند رسیدگی تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی و نمایندگان نهادهای امنیتی و نظامی با متهم تشکیل شد. در این جلسات که گاه تا سه ساعت به طول میانجامید، بر ارشاد، نصیحت و گفتوگوی مستمر با وی تأکید شد.
این گزارش با اشاره به آسیبهای گسترده ناشی از اقدامات متهم به شاکیان، خاطرنشان کرد: اقدامات این فرد منجر به وارد آمدن آسیبهای مالی شدید، آسیبهای روحی و روانی تأییدشده توسط پزشکان، آسیبهای اجتماعی و حتی فروپاشی برخی خانوادهها شده بود. به گونهای که برخی از شاکیان بر اثر فشارهای ناشی از این پرونده، دچار آسیبهای روانی عمیقی شده بودند که درمان آنان را با دشواری مواجه ساخته بود و حتی مواردی از فوت بستگان شاکیان نیز مرتبط با فشارهای این پرونده عنوان شده است.
در این گزارش تأکید شده است: با وجود تمامی فرصتها، هشدارها و مهلتهای متعدد اعطاشده به متهم اصلی پرونده (که بیش از چهار ماه پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور به طول انجامید) و در نهایت با کسب مجوزهای قانونی لازم، حکم صادرشده اجرا شد.
همچنین روابط عمومی دادگستری قزوین تصریح کرد: با توجه به اجرای حکم متهم ردیف اول این پرونده، دستگاه قضایی همچنان مصمم به پرداخت مطالبات مردم بوده و فرآیند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات شاکیان، بهطور جدی و طبق قانون ادامه خواهد داشت.
در روز یکشنبه ۱۶ آذر، در این پرونده، سایر متهمان حقیقی به حبسهای طویلالمدت و اشخاص حقوقی نیز به انحلال محکوم شدهاند و احکام آنان قبلاً اجرا شده است.