میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیشترین شکایات قصور پزشکی مربوط به کدام جراحی‌هاست؟

به گفته بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران، «لیفت صورت»، «ماموپلاستی» و «ابدومینوپلاستی» بیشترین شکایات مربوط به جراحی پلاستیک را به خود اختصاص داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۴۴۱۳
| |
1058 بازدید
بیشترین شکایات قصور پزشکی مربوط به کدام جراحی‌هاست؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مهدی صانعی درباره بیشترین شکایت مطرح‌شده در حوزه قصور پزشکی گفت: در شش ماه اول امسال در تهران، بیشترین شکایت در حوزه زیبایی بوده است.

وی ادامه داد: حدود ۲۰۰۰ پرونده در حوزه زیبایی داشتیم که حدوداً ۱۰۰۰ پرونده در حوزه جراحی پلاستیک بوده و هزار پرونده دیگر در زمینه پوست، جراحی فک و صورت و گوش و حلق و بینی بوده است. همین آمار گویاست که ۱۰۰۰ پرونده به تنهایی در حوزه جراحی پلاستیک بوده و هزار پرونده در سه شاخه دیگر پزشکی یعنی فک و صورت، پوست و گوش و حلق و بینی بوده است. یعنی خود حوزه جراحی پلاستیک به تنهایی به اندازه سه شاخه دیگر شکایت داشته است.

بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران گفت: اینکه می‌گویم جراحی پلاستیک به این معنا نیست که شکایت از جراحان پلاستیک به تنهایی هزار مورد بوده بلکه به این معناست که شکایت در حوزه جراحی پلاستیک و عمل‌های زیبایی مربوط به جراحی پلاستیک به این تعداد بوده که حالا این شکایت ممکن است از جراح پلاستیک، مداخله‌گر در این حوزه که عمل می‌کند یا از پزشکان بوده باشد که صلاحیت عمل جراحی در حوزه جراحی پلاستیک نداشتند بوده باشد. مثلا یک فردی، پزشک عمومی بوده و بدون صلاحیت جراحی لیفت صورت انجام داده است.

صانعی گفت: درباره شکایات مربوط به جراحی پلاستیک هم به ترتیب، لیفت صورت، ماموپلاستی و ابدومینوپلاستی بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قصور پزشکی جراحی پلاستیک حوزه زیبایی
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرگ فعال گردشگری به‌علت قصور پزشکی
کشف چاقو در سینه مرد تانزانیایی
مرگ دردناک کودک ۶ ساله در اتاق عمل
۸ درصد ‌پزشکان‌ زیرمیزی می‌گیرند
از اتاق عمل تا دادگاه؛ روایت تلخ قربانیان قصور پزشکی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dk5
tabnak.ir/005dk5