واکنش مهاجرانی به قرعه ایران در جام جهانی

بعد از انجام قرعهکشی تحلیلها و تفسیرهای متفاوتی از شانس ایران و شرایط صعود منتشر شده است.
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ در همین زمینه حشمت خان مهاجرانی، نخستین سرمربی ایرانی که توانست ایران را به جامجهانی برساند در گفتوگو با اعتماد با اشاره به قرعه خوب تیم ملی اظهار داشت: «بدون اغراق، این بهترین گروهی است که در طول ادوار تاریخ فوتبال ما که در جامجهانی مشارکت داشتهایم، نصیب ما شده است. اگر خودمان هم میخواستیم، بدون قرعهکشی انتخاب کنیم گروهی تقریبا مشابه این گروه را انتخاب میکردیم.»
مهاجرانی در ادامه به سرگروه گروه G اشاره کرد و گفت: «در گروه ما، بلژیک تیمی مطرح در اروپا است. اگرچه تاکنون عناوین زیادی در فوتبال اروپا به دست نیاورده اما همیشه برای تیمهای دیگر مشکلساز بوده و این نشان میدهد تیم قدرتمندی است. به طور کلی بازی با بلژیک میتواند بازی سختی باشد.»
حشمت خان همچنین به مصر و نیوزیلند اشاره کرد و اظهار داشت: «دو تیم دیگر گروه نیوزیلند و مصر هستند که باید به آنها بپردازیم. مصر اکنون در «عرب کاپ» مشکلات زیادی دارد؛ همچنین تقریبا چندین سال بود که در جام جهانی مشارکت نکرده بود، چون مقام مناسبی در قاره آفریقا به دست نیاورده بود. با این حال اخیرا پس از چندین سال، چند دوره، شانس حضور پیدا کرده است. ولی آنچه امروز از این تیم میبینیم در مسابقات چهارجانبه العین و همین طور عرب کاپ، این تیم با تیمهای درجه دوی آسیا هم به مشکل برمیخورد. ولی به هر حال، تیم ملی مصر مانند تیم ایران یک تیم ریشهدار است و رقیب آسانی نیست و نمیتوانیم بگوییم راحت این تیم را شکست میدهیم.»
مهاجرانی ادامه داد: «در مورد تیم نیوزیلند، باید بگوییم که در فوتبال روز دنیا ما با استایلهای مختلف در فوتبال مواجه هستیم؛ یعنی استایل انگلیس، اسکاتیش و سایرین. نیوزیلند تیمی است که استایل انگلیسی دارد، تقریبا بر پایه سرعت، قدرت و فیزیک بدنی است. این خصوصیات همیشه توسط تکنیک مغلوب شده است. با این حال، میتوان گفت که از نظر قدرت و سرعت، تیم نیوزیلند شبیه تیم ماست. همچنین، بازیکنهای خارجی که پاسپورت خود را تغییر دادهاند، در این تیمها میتوانند نقش بزرگی ایفا کنند.» مهاجرانی تصریح کرد: «ولی نیوزیلند میتواند برای ما مشکلساز باشد. البته در بازیهای گذشته، نیوزیلند مغلوب ایران بوده.»
مهاجرانی همچنین به شهرهای میزبان بازیهای ایران اشاره کرد و گفت: «خوشبختانه بازیها در ونکوور یا لسآنجلس برگزار میشود؛ ما از حضور تماشاگران بهرهمند میشویم و این میتواند به ما، به خصوص در ونکوور و لسآنجلس، کمک بزرگی بکند. خب، ایرانیها همه میدانند که زیاد هستند؛ همه تیم ملی کشورمان را فالو میکنند، دنبال میکنند، تشویق میکنند.»
پیشکسوت فوتبال ایران در پایان خاطرنشان کرد: «به طور کلی گروه آسانی برای تیم ملی است و اگر برنامهریزی منظم داشته باشیم، این شانس را داریم که برای اولین دفعه به دور دوم راه پیدا کنیم. انشاءالله.»