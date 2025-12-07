دیدار محرمانه «بلر» و نتانیاهو به بهانه اداره غزه

به گزارش تابناک به نقل از فارس، شبکه «کان» اسرائیل امروز شنبه فاش کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم، هفته قبل، به صورت محرمانه با «تونی بلر»، نخست‌وزیر سابق انگلیس دیدار کرده است.



کان به نقل از منابع آگاه گزارش داد، بلر تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با نتانیاهو و کشورهای عربی به توافقی دست پیدا کند که بر اساس آن، تشکیلات خودگردان فلسطینی برای اداره برخی مناطق نوار غزه وارد عمل شود.

قرار است این طرح ابتدا به صورت یک پروژه آزمایشی اجرا شود و در صورت موفقیت، به وضعیت دائمی تبدیل شود. این ایده مشروط به انجام اصلاحاتی در تشکیلات خودگردان شده است.

به گفته کان، مسئولان رژیم صهیونیستی در دیدار با بلر این طرح را به صورا اولیه رد نکرده‌اند. اخیراً نیز بحث‌هایی در این زمینه در دستگاه امنیتی اسرائیل صورت گرفته است.

روزنامه «اسرائیل هیوم» اواسط مهر ماه گذشته مدعی شد سندی با عنوان «الهيئة الانتقالية الدولية لغزة» (GITA) تهیه شده که هدف آن اداره موقت نوار غزه برای مدت سه تا پنج سال است.

طبق این سند، مدیریت این منطقه به‌صورت کامل در اختیار یک شورای بین‌المللی قرار می‌گیرد و پس از پایان دوره انتقالی، قدرت به آنچه «دولت اصلاح‌شده فلسطین» خوانده شده، واگذار می‌شود؛ دولتی که هنوز جزئیات آن مشخص نیست.

به نوشته این روزنامه، این شورا قرار است از ۷ تا ۱۰ عضو تشکیل شود که ترکیبی از دیپلمات‌ها، کارشناسان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی خواهند بود.

در میان نام‌های مطرح‌شده، «سیگرید کاگ» معاون پیشین نخست‌وزیر هلند، برای امور انسان‌دوستانه، «مارک روان» سرمایه‌دار آمریکایی به‌عنوان رئیس صندوق بازسازی و «نجيب ساویریس» تاجر مصری به‌عنوان مسئول سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای دیده می‌شوند.

روزنامه عبری هاآرتص هم به تازگی گزارش داد آمریکا قصد دارد طی دو هفته و مشخصا تا ۱۵ دسامبر، کمیته موقتی برای اداره نوار غزه به همراه «شورای صلح» که بر آن نظارت خواهد داشت، تشکیل دهد.

هاآرتص به نقل از دیپلمات‌های خارجی و از طریق مرکز هماهنگی نظامی-مدنی (CMCC) که از سوی سنتکام در کریات گات در جنوب اراضی اشغالی تأسیس شده، اعلام کرد که تشکیل کمیته موقت بخشی از مرحله دوم طرح ترامپ برای آینده این غزه است.