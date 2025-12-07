میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار محرمانه «بلر» و نتانیاهو به بهانه اداره غزه

در حالی که گروههای مقاومت تأکید دارند طرفهای فلسطینی باید تکلیف اداره غزه را مشخص کنند،‌ مسئولان صهیونیست با همتایان غربی و آمریکایی خود درباره این مسئله،‌ جلساتی برگزار می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۴۴۳۸۶
| |
249 بازدید
دیدار محرمانه «بلر» و نتانیاهو به بهانه اداره غزه

به گزارش تابناک به نقل از فارس، شبکه «کان» اسرائیل امروز شنبه فاش کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم، هفته قبل، به صورت محرمانه با «تونی بلر»، نخست‌وزیر سابق انگلیس دیدار کرده است.
 
کان به نقل از منابع آگاه گزارش داد، بلر تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با نتانیاهو و کشورهای عربی به توافقی  دست پیدا کند که بر اساس آن، تشکیلات خودگردان فلسطینی برای اداره برخی مناطق نوار غزه وارد عمل شود.
قرار است این طرح ابتدا به صورت یک پروژه آزمایشی اجرا شود و در صورت موفقیت، به وضعیت دائمی تبدیل شود. این ایده مشروط به انجام اصلاحاتی در تشکیلات خودگردان شده است.

به گفته کان، مسئولان رژیم صهیونیستی در دیدار با بلر این طرح را به صورا اولیه رد نکرده‌اند. اخیراً نیز بحث‌هایی در این زمینه در دستگاه امنیتی اسرائیل صورت گرفته است.

روزنامه «اسرائیل هیوم» اواسط مهر ماه گذشته مدعی شد سندی با عنوان «الهيئة الانتقالية الدولية لغزة» (GITA) تهیه شده که هدف آن اداره موقت نوار غزه برای مدت سه تا پنج سال است.

طبق این سند، مدیریت این منطقه به‌صورت کامل در اختیار یک شورای بین‌المللی قرار می‌گیرد و پس از پایان دوره انتقالی، قدرت به آنچه «دولت اصلاح‌شده فلسطین» خوانده شده، واگذار می‌شود؛ دولتی که هنوز جزئیات آن مشخص نیست.

به نوشته این روزنامه، این شورا قرار است از ۷ تا ۱۰ عضو تشکیل شود که ترکیبی از دیپلمات‌ها، کارشناسان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی خواهند بود. 

در میان نام‌های مطرح‌شده، «سیگرید کاگ» معاون پیشین نخست‌وزیر هلند، برای امور انسان‌دوستانه، «مارک روان» سرمایه‌دار آمریکایی به‌عنوان رئیس صندوق بازسازی و «نجيب ساویریس» تاجر مصری به‌عنوان مسئول سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای دیده می‌شوند.

روزنامه عبری هاآرتص هم به تازگی گزارش داد آمریکا قصد دارد طی دو هفته و مشخصا تا ۱۵ دسامبر، کمیته موقتی برای اداره نوار غزه به همراه «شورای صلح» که بر آن نظارت خواهد داشت، تشکیل دهد.

 هاآرتص به نقل از دیپلمات‌های خارجی و از طریق مرکز هماهنگی نظامی-مدنی (CMCC) که از سوی سنتکام در کریات گات در جنوب اراضی اشغالی تأسیس شده، اعلام کرد که تشکیل کمیته موقت بخشی از مرحله دوم طرح ترامپ برای آینده این غزه است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تونی بلر انگلیس غزه
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حماس: خائنان به سرنوشت ابوشباب دچار خواهند شد
اسرائیل حمله را آغاز کرد + عکس
سه فرضیه درباره کشته شدن ابو شباب
مزدور رژیم صهیونیستی در رفح کشته شد
هشدار تجاوز ارتش اسرائیل به جنوب لبنان + عکس
عکس: غزه چند روز بدون دود جنگ
پاسخ وقیحانه نماینده اسرائیل به قطعنامه سازمان ملل
زمان سفر نتانیاهو به آمریکا اعلام شد
دستور تازه نتانیاهو درباره کرانه باختری
سیگنال نتانیاهو برای پایان دادن به جنگ غزه
واکنش حماس به اظهارات تازه نتانیاهو درباره غزه
تهدید نتانیاهو به نقض کامل آتش‌بس در غزه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
آخرین اخبار
BZ3X؛ شاسی‌بلندی برقی تویوتا که بیشتر از آن‌که آینده باشد، یک آزمون پرریسک است
دی ماه 1404 چند روز تعطیلات داره؟
چهره واقعی و تیپ و استایل فانتزی «آق ننه»
پورمحمدی: در 1376 می‌توانستیم عراق را فتح کنیم!
شوخی بامزه دختر علی دایی با فوتبالیست شدن پدرش!
آپدیت بزرگ اندروید ۱۶ با سه ویژگی کاربردی
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
روایت دیپلمات سابق از تفاوت معنادار احمدی نژاد و هاشمی
اظهارات عراقچی درباره احیای مذاکرات با آمریکا
انفجار خونین و آتشین لوله گار شهری دهدشت
ظریف: بیشتر از عرب‌‎ها از آرمان‌های عربی حمایت کردیم
دیدار محرمانه «بلر» و نتانیاهو به بهانه اداره غزه
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
عکس: دو بازیگر محبوب و مشهور دهه ۷۰ در یک قاب
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dje
tabnak.ir/005dje