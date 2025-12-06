فاطمه عطایی مهاجرت کرد؟ ‏

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u06a9\u0647 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645 \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0639\u0637\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u062e\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647\u060c \u0645\u0633\u062f\u0648\u062f \u0648 \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u062d\u0630\u0641 \u0634\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a \u0645\u062a\u062d\u062f\u0647 \u0639\u0631\u0628\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n