چهره واقعی و تیپ و استایل فانتزی «آق ننه»

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ رها شادخواه ، بازیگری که با اجرای بینظیر نقش «آقننه» در سریال محبوب «آنام»، نگاه بسیاری از تماشاگران را به خود جلب کرد، در بیرون از اجرای تلویزیونی نمایی کاملاً متفاوت دارد. این هنرمند در دنیای شخصی، تصویری از یک زن آرام، صمیمی و خانوادهدوست را ارائه میدهد.
تصاویری از زندگی شخصی رها شادخواه در کنار خانواده
تصاویر زیر که مربوط به سال 99 هستند، پردهای از زندگی روزمره او را نمایان میکنند. در این قابها میتوان چهرهای متفاوت از این بازیگر را دید؛ لحظاتی که او را در کنار همسر و فرزندش نشان داده و تصویر دلنشینی از زندگی خانوادگیاش ایجاد کردهاند.
این عکسها جلوهای متفاوت از شخصیت تلویزیونی او را برای مخاطبان به نمایش میگذارند. رها شادخواه در کنار نقشهای هنری که در آنها حضوری مؤثر دارد، یک زندگی خانوادگی پرمهر نیز تجربه میکند. انتشار چنین تصاویری از زندگی خصوصی بازیگران، برای علاقهمندان آنها جذابیت و اهمیت زیادی دارد.