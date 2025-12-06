پیش ‌بینی قیمت طلا و سکه یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴

قیمت طلا و سکه روز شنبه در ادامه موج صعودی هفته گذشته، با جهش جدید قیمت‌ها همراه شد. رشد قیمت دلار و افزایش تقاضا باعث شد رکوردهای تازه‌ای در بازار داخلی طلا ثبت شود؛ به‌طوری که سکه امامی وارد محدوده ۱۳۰ میلیون تومانی شد و طلا نیز به آستانه نیمه کانال ۱۲ میلیون تومان رسید، در حالی‌ که اونس جهانی در مسیر کاهشی قرار داشت.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت طلا و سکه روز شنبه با تکیه بر روند صعودی قیمت دلار در تمام قطعات و وزن‌ها با افزایش ارزش همراه شد. اثر رشد قیمت دلار به اندازه‌ای قوی بود که اثر کاهش اونس جهانی طلا را کاملاً خنثی کرد و بازار داخلی را در مدار افزایشی نگه داشت. به این ترتیب، بازار داخل تحت تاثیر حرکت پرشتاب دلار بود.

گفتنی افزایش تقاضا، هیجان معامله‌گران و رشد انتظارات تورمی نیز به تقویت روند صعودی بازار طلا کمک کرد. در نتیجه، تمامی قطعات سکه غیر از سکه گرمی با افزایش میلیونی قیمت معامله شدند و به کانال‌های قیمتی بالاتر راه یافتند.

پیش ‌بینی قیمت طلا و سکه

کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت ثبات قیمت دلار در کانال ۱۲۲ هزار تومانی، کاهش محدود اونس جهانی طلا‌، افزایش تقاضای داخلی و رشد انتظارات تورمی، روند افزایشی طلا و سکه در معاملات روز یکشنبه ادامه‌دار باشد. آنها می‌گویند اگر قیمت دلار بالای رقم ۱۲۲ هزار تومان تثبیت شود سکه امامی می‌تواند به محدوده ۱۳۰ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی نزدیک شود. طلای ۱۸ عیار نیز در محدوده قیمتی ۱۲ میلیون و ۴۵۰ تا ۱۲ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان در گردش خواهد بود.

نقره خلاف جهت بازار طلا حرکت کرد

گفتنی است اونس جهانی نقره روی رقم ۵۸ دلار و ۳۰ سنتی در حال معامله است و افت محدود پنج سنتی دارد. هر گرم نقره ۹۹۹ روی رقم ۲۳۸ هزار و ۱۱۰ تومانی ایستاده است و کاهش ۳۶۰ تومانی دارد.

تمام قطعات سکه به کانال بالاتر صعود کردند

قیمت سکه امامی روز شنبه با رشد سه میلیون و ۱۰ هزار تومانی با قیمت ۱۳۰ میلیون و ۳۰۵ هزار تومانی معامله شد. سکه‌ بهار آزادی با رشد دو میلیون و ۱۴۰ هزار تومانی روی رقم ۱۲۳ میلیون و ۵۱۰ هزار تومانی ایستاد.

گفتنی است نیم‌سکه با رشد دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومانی با رقم ۶۹ میلیون و ۴۰ هزار تومانی معامله شد. ربع سکه با افزایش یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومانی با رقم ۳۹ میلیون ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه گرمی با رشد ۳۰۰ هزار تومانی به کانال ۱۸ میلیون تومانی صعود کرد و با قیمت ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد.

مثقال طلا آماده ورود به کانال ۵۴ میلیونی شد

گفتنی است هر مثقال طلای ۱۸ عیار با رشد ۹۳۷ هزار تومانی با رقم ۵۳ میلیون و ۹۹۵ هزار تومانی معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۲۱۶ هزار تومانی در محدوده ۱۲ میلیون و ۴۶۴ هزار تومانی ایستاد. قیمت طلای دست دوم نیز با رقم ۱۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومانی معامله شد.

حباب سکه ناتراز شد

حباب سکه در اولین روز هفته روند متوازنی نداشت. حباب سکه امامی ۵۴۶ هزار تومان، نیم‌سکه یک میلیون و ۱۲۲ هزار تومان و ربع‌ سکه ۹۷۱ هزار تومان افزایش داشت. حباب سکه بهار آزادی ۲۸۹ هزار تومان و سکه گرمی ۶ هزار تومان کاهش داشت.