تکواندوی ایران قهرمان جهان شد

تیم ملی تکواندوی مردان ایران با کسب ۳ مدال طلا و یک برنز و قطعی‌شدن ۲ مدال برنز دیگر، عنوان قهرمانی زودهنگام رقابت های جهانی زیر ۲۱ سال را از آن خود کرد.

به گزارش تابناک؛ تیم ملی تکواندوی زیر ۲۱ سال مردان ایران با هدایت مجید افلاکی قهرمانی زودهنگام رقابت‌های جهانی کنیا را از آن خود کرد. تاکنون ابوالفضل زندی، رادین زینالی و امیررضا غلامی برای ایران صاحب مدال طلا شدند و اشرافی نیز به مدال برنز رسیده است.

تیم مردان ایران در روز پایانی نیز دو نماینده دارد که تاکنون متین رضایی و محمد علیزاده با شکست رقبای خود ضمن رسیدن به نیمه نهایی، مدال برنزش را قطعی کرده‌اند.

همچنین تیم دختران ایران نیز که تاکنون یک مدال طلا توسط مبینا نعمت زاده و یک مدال برنز توسط هستی محمدی کسب کرده، شانس رفتن به روی سکوی جهانی را دارد. همچنین در روز پایانی ساینا کریمی نیز تاکنون راهی مرحله یک چهارم نهایی شده است.