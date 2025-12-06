تکذیب قطعی رد صلاحیت پزشکیان در انتخابات مجلس

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ سخنگوی شورای نگهبان در ویژه‌برنامه روز دانشجو در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اظهار داشت: جامعه دانشجویی در ایران، در تمام تاریخ معاصر، همواره حضوری پرافتخار و قابل احترام در کنار مردم داشته است. دانشجوی ایرانی همیشه دغدغه پیشرفت کشور را داشته و در همه تحولات اجتماعی نقش مؤثر ایفا کرده است. آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی، استکبارستیزی و رفتار‌های ضد استعماری جزو ماهیت جریان دانشجویی است؛ مفاهیمی که بدون آنها نمی‌توان از دانشجو سخن گفت.

وی افزود: دقیقاً به همین دلیل است که دشمنان این سرزمین همیشه تلاش کرده‌اند تأثیر دانشجویان را کمرنگ کنند، چون می‌دانند دانشجو اثرگذار است. ذات جریان دانشجویی آرمان‌خواهی است و همین آرمان‌خواهی دانشگاه را به پیشران حرکت‌های اجتماعی تبدیل کرده است.

طحان نظیف تأکید کرد: حضرت امام (ره) دانشگاه را مبدأ تحولات اجتماعی می‌دانستند و هم در دوران مبارزه و هم پس از پیروزی انقلاب به قشر دانشجو توجه ویژه داشتند. همین نگاه امروز نیز در رویکرد رهبر معظم انقلاب ادامه دارد.

شرایط انتخابات ریاست جمهوری با شرایط انتخابات مجلس متفاوت است

سخنگوی شورای نگهبان در ویژه‌برنامه روز دانشجو در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اظهار داشت: شرایط انتخابات ریاست جمهوری با شرایط انتخابات مجلس متفاوت است.

وی افزود: در کشور ما مناصب مختلف شرایط خاص خودشان را دارند و با یکدیگر متفاوت هستند.

آقای پزشکیان هیچ وقت در انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان رد نشده بود

سخنگوی شورای نگهبان برای ترویج خواندن قانون اساسی به دانشجویان پیشنهادی هم ارائه کرد.