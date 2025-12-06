بازگشت رسمی تغییر ساعت؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره دستورکار جلسات این هفته کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: رسیدگی به طرح مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» با حضور سازمان امور اجتماعی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طراح و دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط و طرح تعیین وظایف و اختیارات فرمانداری‌های ویژه» در دستورکار اعضای کمیسیون قرار دارد.

وی افزود: طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی» و طرح جهش تولید در شهرک‌های کشاورزی و مناطق ویژه کشاورزی» و هم‌چنین طرح جامع توسعه روستایی کشور» نیز در دستورکار اعضای کمیسیون قرار دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: نمایندگان کمیسیون اجتماعی در جلسات این هفته «طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و ادامه بحث و بررسی طرح و لایحه مذکور را در دستورکار دارند تا برای ارائه به صحن تصمیم‌گیری شود؛ همچنین لایحه «اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کار کارمندان دولت» نیز در دستورکار اعضا است.

در اجرای اصل (۷۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ هیئت وزیران با قید دو فوریت» به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس تقدیم شده است که مقدمه توجیهی آن به شرح ذیل است:

بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ کشور دنیا ساعات رسمی خود را به‌منظور استفاده بهینه از نور طبیعی روز و تطابق با تغییرات افق، به‌صورت فصلی تغییر می‌دهند. این راهکار که در کشور ما نیز تا دو سال قبل اجرا می‌شد تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی به‌ویژه در ساعات اوج مصرف داشته و موجب متناسب‌سازی ساعات فعالیت اداری و اجتماعی با ساعات روشنایی طبیعی استفاده حداکثری از نور روز و کاهش چشمگیر مصرف برق در بخش‌های مختلف می‌گردید.

همچنین مطابق گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اثر تغییر ساعت رسمی کشور به‌طور متوسط در هر روز معادل کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه‌جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است این میزان صرفه‌جویی به‌طور قابل ملاحظه‌ای در مدیریت شبکه برق کشور تأثیرگذار بوده و معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است که می‌تواند از سرمایه‌گذاری کلان برای احداث نیروگاه جدید جلوگیری نماید با عنایت به اینکه تعیین ساعت رسمی کشور مقوله چندوجهی است که اثرات متنوع و تبعات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به‌دنبال دارد تصمیم‌گیری درباره آن مستلزم توجه هم‌زمان به ابعاد چندگانه موضوع و ملاحظه مجموعه الزامات و اقتضائات مرتبط می‌باشد.

هم‌چنین به‌نظر می‌رسد وجود یک قانون ثابت در این‌خصوص امکان هماهنگی حداکثری با شرایط متغیر و پیچیده امروز و الزامات آن را منتفی ساخته است؛ لذا به‌منظور فراهم نمودن امکان تنظیم‌گری مؤثر در این‌خصوص و ایجاد تناسب لازم میان ساعات فعالیت رسمی کشور با تغییرات شتابنده و محدودیت‌های موجود واگذاری اختیار تصمیم‌گیری درباره تغییر ساعات کشور به دولت ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه تغییر ساعت و ترتیبات کاری کارکنان بخش‌های دولتی و غیردولتی نیز می‌تواند به‌منزله راهکاری برای مدیریت شرایط خاص و ملاحظه اقتضائات ویژه مدنظر قرار گیرد چنانچه اختیار تصمیم‌گیری درباره تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان نیز به دولت واگذار شود، ظرفیت دولت برای تنظیم بهینه شرایط و ساعات کاری مضاعف خواهد شد.

با عنایت به نکات فوق‌الذکر و ضرورت اقدام عاجل برای کاهش ناترازی انرژی و حصول به سایر اهداف مدنظر لایحه زیر با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت

ماده ۱- دولت مجاز است با توجه به اقتضائات زیست‌محیطی و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور به نحوی اقدام نماید که ساعت رسمی کشور یک‌بار در سال، حداکثر به میزان یک ساعت به جلو کشیده شده و تا پایان همان سال به حالت سابق برگردانده شود.

ماده ۲- دولت مجاز است متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطراری و بحرانی نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیردولتی را تعیین نماید.