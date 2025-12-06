نرخ رشد اقتصاد نیمه اول امسال اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) بهقیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در ششماهه اول سال ۱۴۰۴، به رقم ۵۰.۶۵۸ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳۸.۱۸۹ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در ششماهه اول سال قبل با نفت ۵۰,۶۱۲ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳۸.۳۶۳ هزار میلیارد ریال بوده است که نشان از رشد ۰.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۰.۵ ــدرصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ششماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در ششماهه اول سال ۱۴۰۴، رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد ۳.۰ ـ گروه صنایع و معادن ۰.۳ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۱.۸، سایر معادن ۲.۵، صنعت ۱.۱ ـ، توزیع گاز طبیعی ۱.۴ ـ، تأمین آب و برق ۸.۴ ـ و ساختمان ۰.۸ ـ درصد) و گروه خدمات ۰.۵ درصد نسبت به ششماهه اول سال ۱۴۰۳، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۵۰ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام میشود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیربخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان میباشد و گروه خدمات شامل زیربخشهای عمده و خردهفروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حملونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسبوکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
همچنین اطلاعات تفصیلی در زمینه حسابهای ملی ششماهه اول سال ۱۴۰۴، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت دادهها و اطلاعات آماری / حسابهای ملی / جداول آماری / زیرگروه حسابهای ملی فصلی، قابل دسترسی میباشد.