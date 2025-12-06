عطاران مرخص شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی سرتیپی پس از عیادت از رضا عطاران در بیمارستان به ایسنا گفت: حال رضا خوب است و در حال ترخیص از بیمارستان است.

این تهیه‌کننده سینما به نقل از رضا عطاران گفت که رضا بابت پیگیری احوالش و اینکه خیلی‌ها نگرانش شده بودند، تشکر می‌کند و به دلیل آنکه صفحه رسمی در فضای مجازی ندارد، خواست که با اعلام وضعیت عمومی و زمان ترخیص خود، از مردم قدردانی کند.

این بازیگر به دلیل برخی فشار‌های عصبی امروز (شنبه ۱۵ آذرماه) به بیمارستان مراجعه کرد.

عطاران این روز‌ها در فیلم سینمایی «دانه‌های انگور» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان با نوید محمدزاده همبازی است.

رضا عطاران در فیلم‌ها و سریال‌هایی، چون «زیر آسمان شهر»، «ساعت خوش»، «خانه به دوش»، «بزنگاه»، «نهنگ عنبر»، «خوابم می‌آمد»، «روشن»، «اسب حیوان نجیبی است»، «ردکارپت»، «هزارپا»، «صد دام»، «اجل معلق» و... به ایفای نقش پرداخته است.