میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نخستین جاده شارژ بی‌سیم کامیون‌های برقی در آمریکا افتتاح شد

یک بخش آزمایشی از بزرگراه در آمریکا مجهز به سیستم شارژ بی‌سیم برای کامیون‌های سنگین برقی شد. این فناوری نوآورانه به کامیون‌ها اجازه می‌دهد در حین حرکت باتری خود را شارژ کنند و می‌تواند تحول بزرگی در لجستیک و حمل‌ونقل سبز ایجاد کند.
کد خبر: ۱۳۴۴۳۰۳
| |
1517 بازدید

نخستین جاده شارژ بی‌سیم کامیون‌های برقی در آمریکا افتتاح شد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، دانشگاه Purdue با همکاری شرکای صنعتی، بخشی از یک بزرگراه را مجهز به فناوری شارژ بی‌سیم کرد تا کامیون‌های سنگین برقی هنگام عبور، بدون توقف، باتری خود را شارژ کنند.

سیستم مورد استفاده، مشابه ایده «جاده برقی» است و نیاز به اتصال کابلی یا توقف خودرو ندارد. کامیون‌ها انرژی خود را از طریق میدان مغناطیسی القایی دریافت می‌کنند.

هدف این پروژه کاهش دغدغه محدوده حرکت و افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل است، خصوصاً برای مسیرهای طولانی که شارژ مکرر سنتی را دشوار می‌کند.

مسئولان پروژه می‌گویند موفقیت این آزمایش می‌تواند مسیر را برای توسعه شبکه حمل‌ونقل برقی در آمریکا و سایر کشورها هموار کند و نقش مهمی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ایفا نماید.

این فناوری نوظهور می‌تواند هزینه‌های لجستیک و توقف‌های غیرضروری را کاهش دهد و آینده‌ای پایدارتر برای ناوگان حمل‌ونقل سنگین فراهم آورد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فناوری هوش مصنوعی علمی تکنولوژی
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تحول در محاسبات علمی؛ الگوریتم Quantum Echoes با سرعت ۱۳٬۰۰۰ برابر ابررایانه‌ها
دبی در GITEX 2025 از تراموای بدون ریل هوش مصنوعی رونمایی می‌کند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005diJ
tabnak.ir/005diJ