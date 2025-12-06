یک بخش آزمایشی از بزرگراه در آمریکا مجهز به سیستم شارژ بی‌سیم برای کامیون‌های سنگین برقی شد. این فناوری نوآورانه به کامیون‌ها اجازه می‌دهد در حین حرکت باتری خود را شارژ کنند و می‌تواند تحول بزرگی در لجستیک و حمل‌ونقل سبز ایجاد کند.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، دانشگاه Purdue با همکاری شرکای صنعتی، بخشی از یک بزرگراه را مجهز به فناوری شارژ بی‌سیم کرد تا کامیون‌های سنگین برقی هنگام عبور، بدون توقف، باتری خود را شارژ کنند.

سیستم مورد استفاده، مشابه ایده «جاده برقی» است و نیاز به اتصال کابلی یا توقف خودرو ندارد. کامیون‌ها انرژی خود را از طریق میدان مغناطیسی القایی دریافت می‌کنند.

هدف این پروژه کاهش دغدغه محدوده حرکت و افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل است، خصوصاً برای مسیرهای طولانی که شارژ مکرر سنتی را دشوار می‌کند.

مسئولان پروژه می‌گویند موفقیت این آزمایش می‌تواند مسیر را برای توسعه شبکه حمل‌ونقل برقی در آمریکا و سایر کشورها هموار کند و نقش مهمی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ایفا نماید.

این فناوری نوظهور می‌تواند هزینه‌های لجستیک و توقف‌های غیرضروری را کاهش دهد و آینده‌ای پایدارتر برای ناوگان حمل‌ونقل سنگین فراهم آورد.