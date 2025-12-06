کشف احتمالی منشأ حیات: محققان ربُز و گلوکز را در سنگ فضایی Bennu یافتند

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، براساس یافتههای تازه از مأموریت OSIRIS-REx به Bennu، دانشمندان موفق شدند در نمونههای سنگ فضایی، ربُز (سُکّر پنجکربنه که ستون فقرات ساختار RNA را تشکیل میدهد) و همچنین گلوکز (قند ششکربنه که منبع انرژی بسیاری از موجودات زنده است) را شناسایی کنند.
پیشتر این مأموریت ۱۴ اسید آمینه و تمام نوکلئوبازهای اصلی (قاعدههای شیمیایی لازم برای ساخت DNA/RNA) را در Bennu کشف کرده بود.
اکنون با یافتن ربُز، پژوهشگران میگویند این سنگ فضایی حاوی «تمام اجزای مولکولی» لازم برای زندگی بوده است — نتیجهای که فرضیه «جهان RNAمحور» (که بر طبق آن RNA نخستین مولکول ژنتیکی حیات بوده) را تقویت میکند.
به گفته این تیم علمی، این یافته نشان میدهد که مواد اولیه حیات ممکن است «بیرون از زمین» شکل گرفته باشند — و سپس توسط سیارکها و دنبالهدارها به زمین منتقل شده باشند؛ یعنی احتمال دارد حیات روی زمین «ابرزیستی فضایی» داشته باشد.
اگر این نظریه تأیید شود، معنایش این است که زمین تنها جایی نیست که امکان شکلگیری حیات دارد — و سیارات و اجرام فضایی دیگر نیز ممکن است مستعد حیات باشند.