تعداد بازدید : 880
کد خبر:۱۳۴۴۲۸۲
کد خبر:۱۳۴۴۲۸۲
3905 بازدید
ته چین

طرز تهیه پلو مراکشی

پلو مراکشی یکی از غذاهای خوش طعم و البته غذاهای ایده آل برای گیاه خواران است. طرز تهیه این غذا را با آموزش جواد جوادی فرامی‌گیرید.
برچسب‌ها:
ویدیو ته چین فیلم آشپزی دستور پخت طرز تهیه
