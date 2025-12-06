میلی صفحه خبر لوگو بالا
رشد ۶۷ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۶۷ هزار واحدی به رکورد تاریخی ۳ میلیون و ۴۴۷ هزار واحد رسید.
رشد ۶۷ هزار واحدی شاخص بورس

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با جهش ۶۷ هزار واحدی به رکورد تاریخی ۳ میلیون و ۴۴۷ هزار واحد رسید.

بورس بازار بورس سرمایه بازار سرمایه خبر فوری شاخص کل شاخص کل سهام
فقط لامپاش روشن میشه
