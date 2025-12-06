میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حضور ایران در گروه، رقابت را جذاب‌تر می‌کند!

سرمربی تیم ملی فوتبال مصر گفت: در این گروه، تیم بزرگی در سطح جهان مثل بلژیک حضور دارد، تیمی بزرگ از آسیا چون ایران و تیمی سخت‌کوش مانند نیوزیلند. ما جاه‌طلبی مشروعی برای دستیابی به بهترین جایگاه ممکن داریم.
کد خبر: ۱۳۴۴۲۵۶
| |
1350 بازدید
|
۱
حضور ایران در گروه، رقابت را جذاب‌تر می‌کند!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حسام حسن سرمربی تیم ملی مصر پس از قرار گرفتن تیمش در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار ایران، بلژیک و نیوزیلند، واکنشی همراه با اعتمادبه‌نفس و واقع‌گرایی نشان داد.

وی در رابطه با این گروه گفت: در این گروه، تیم بزرگی در سطح جهان مثل بلژیک حضور دارد، تیمی بزرگ از آسیا، چون ایران و تیمی سخت‌کوش مانند نیوزیلند. ما جاه‌طلبی مشروعی برای دستیابی به بهترین جایگاه ممکن داریم.

سرمربی مصر تأکید کرد که این تیم از زمان حضور او همیشه با هدف پیروزی وارد زمین شده و نتایج خوبی نیز کسب کرده است. وی گفت: از زمانی که هدایت تیم ملی را برعهده گرفته‌ام، همیشه برای بردن بازی کرده‌ایم و نتایج ما نیز این را نشان می‌دهد. آمادگی کامل داریم و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا در مهم‌ترین رویداد ورزشی جهان نمایشی ویژه داشته باشیم.

وی در پایان اظهار داشت: تمرکز فعلی مصر بر مسابقات جام ملت‌های آفریقا در مراکش است، اما زمان کافی برای آماده‌سازی جهت جام جهانی وجود خواهد داشت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سرمربی تیم ملی مصر حسام حسن جام جهانی ایران فوتبال
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان و مکان بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶؛ تیم ایران از آمریکا خارج نمی‌شود
قلعه‌نویی: حریف آسان بی‌معناست
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
لحظات درآوردن قرعه‌های گروه ایران در جام جهانی
عکس:مراسم قرعه کشی جام جهانی۲۰۲۶
توهین کارشناس عرب به ایران و پاسخ شدید طرف مقابل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
3
پاسخ
کاملا مشخصه از گروه G بلژیک و مصر بالا می رن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dhY
tabnak.ir/005dhY