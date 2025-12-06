به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حسام حسن سرمربی تیم ملی مصر پس از قرار گرفتن تیمش در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار ایران، بلژیک و نیوزیلند، واکنشی همراه با اعتمادبهنفس و واقعگرایی نشان داد.
وی در رابطه با این گروه گفت: در این گروه، تیم بزرگی در سطح جهان مثل بلژیک حضور دارد، تیمی بزرگ از آسیا، چون ایران و تیمی سختکوش مانند نیوزیلند. ما جاهطلبی مشروعی برای دستیابی به بهترین جایگاه ممکن داریم.
سرمربی مصر تأکید کرد که این تیم از زمان حضور او همیشه با هدف پیروزی وارد زمین شده و نتایج خوبی نیز کسب کرده است. وی گفت: از زمانی که هدایت تیم ملی را برعهده گرفتهام، همیشه برای بردن بازی کردهایم و نتایج ما نیز این را نشان میدهد. آمادگی کامل داریم و تمام تلاشمان را میکنیم تا در مهمترین رویداد ورزشی جهان نمایشی ویژه داشته باشیم.
وی در پایان اظهار داشت: تمرکز فعلی مصر بر مسابقات جام ملتهای آفریقا در مراکش است، اما زمان کافی برای آمادهسازی جهت جام جهانی وجود خواهد داشت.