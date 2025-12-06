میلی صفحه خبر لوگو بالا
همسر نتانیاهو رئیس جدید موساد را تعیین می‌کند!

رسانه‌های عبری از مداخله همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تعیین مسؤولان ارشد نهاد امنیتی این رژیم از جمله رئیس جدید موساد خبر دادند.
همسر نتانیاهو رئیس جدید موساد را تعیین می‌کند!

بعد از گزارش کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی درباره جلسه طولانی بین «رومن گافمن» رئیس جدید موساد و «سارا نتانیاهو» همسر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی قبل از تعیین گافمن به عنوان رئیس جدید موساد، یک طوفان سیاسی و امنیتی در اراضی اشغالی ایجاد شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه معاریو گزارش داد که قبلا نیز بارها سارا نتانیاهو در تعیین مسؤولان ارشد نهاد امنیتی مداخله کرده است. گافمن قبل از اعلام تعیین وی به عنوان رئیس جدید موساد با سارا نتانیاهو یک جلسه طولانی را برگزار کرده که منجر به سوالات گسترده در داخل این دستگاه شده است.

به نوشته این روزنامه، قبلا یک شخصیت نظامی ارشد به نام «گای صور» در سال ۲۰۱۲ برای یک مصاحبه به مقر نخست وزیر احضار شده بود اما به جای نتانیاهو با همسرش یک جلسه طولانی برگزار کرد.

وی گفت که طی این جلسه سوالات اساسی مطرح شده و بعد از نشست به این نتیجه رسیده که هرگز به عنوان دبیر نظامی تعیین نخواهد شد.

همچنین بر اساس این گزارش تعیین «یوسی کوهن» رئیس سابق موساد در این سمت به دلیل دوستی وی با نتانیاهو و همسرش بوده و این مسئله در تعیین وی به عنوان رئیس موساد نقش داشته بود.

همچنین «مئیر داگان» رئیس اسبق موساد گفته بود که سارا نتانیاهو در یک نشست محرمانه بین وی و بنیامین نتانیاهو شرکت کرده بود. نتانیاهو به داگان گفته بود که سارا شریک همه چیز است.

گافمن دومین رئیس موساد است که از خارج از این دستگاه تعیین می‌شود. وی قرار است فعالیت خود را ژوئن ۲۰۲۶ آغاز کند. با اینکه ائتلاف حاکم از این تصمیم استقبال کرده اما مسؤولان داخل موساد از این اقدام غافلگیر شده‌اند.

