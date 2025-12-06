ایکس ۱۴۰ میلیون دلار در اتحادیه اروپا جریمه شد

به گزارش تابناک به نقل از دیجیاتو؛ اتحادیه اروپا شبکه اجتماعی ایکس متعلق به ایلان ماسک را به دلیل نقض مقررات «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرده است. دلیل اصلی این جریمه تبدیل تیک آبی به ابزار درآمدزایی و گمراهی کاربران درباره اصالت حساب‌ها عنوان شده است. همچنین ایکس در شفافیت تبلیغات، دسترسی پژوهشگران به داده‌ها و جلوگیری از استفاده از الگو‌های تاریک ناکام بوده است.

کمیسیون اروپا اعلام کرده که این تخلفات حقوق کاربران را نقض کرده و اعتماد عمومی به فضای آنلاین را کاهش داده است. براساس قانون DSA، امکان اعمال جریمه تا سقف ۶ درصد درآمد جهانی شرکت‌ها وجود دارد، اما وضعیت ایکس به‌عنوان شرکت خصوصی هنوز مبهم است. این پلتفرم ۶۰ روز برای اعلام اصلاحات و ۹۰ روز برای اجرای آن فرصت دارد و در صورت عدم اقدام، جرایم بیشتری در انتظارش خواهد بود.