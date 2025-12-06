میلی صفحه خبر لوگو بالا
معامله امارات با القاعده برای نجات شاهزاده

امارات برای آزادی یکی از اعضای خاندان سلطنتی که در مالی ربوده شده بود، بیش از ۲۳ میلیون دلار به گروهی وابسته به القاعده پرداخت.
معامله امارات با القاعده برای نجات شاهزاده

 منابع خبری، شامگاه جمعه، گزارش دادند امارات متحده عربی برای آزادی «احمد بن مکتوم بن جمعه آل مکتوم» عضو ۷۸ ساله خاندان حاکم دبی، مبلغی بیش از بیست‌وسه میلیون دلار به صورت نقدی به یک گروه وابسته به القاعده در غرب آفریقا پرداخت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این امیر در ماه سپتامبر، در جریان حمله افراد مسلح به مزرعه‌اش در جنوب باماکو ــ پایتخت مالی ــ ربوده شد.
به گفته چند مقام غربی، پس از این آدم‌ربایی، نمایندگانی از خاندان حاکم دبی به باماکو سفر کردند و مجموعه‌ای از مذاکرات محرمانه را با مقام‌های مالی و چند واسطه محلی در هتل «رادیسون» آغاز کردند. 

 منابع یادشده خبر دادند توافق نهایی، علاوه بر پرداخت مبلغی قابل توجه به صورت نقدی، شامل آزادی ده‌ها زندانی وابسته به گروه‌های تندرو در مالی نیز بوده است. 
 
 این زندانیان به درخواست گروه افراطی «جماعت نصرت الاسلام والمسلمین» از شاخه‌ای قدرتمند و فعال از القاعده در ساحل آفریقا آزاد شدند؛ گروهی که طی سال‌های اخیر کنترل بخش‌های وسیعی از شمال و مرکز مالی را در دست داشته و به حملات متعدد علیه ارتش این کشور و نیروهای بین‌المللی متهم است.

براساس گزارش‌ها، مبلغ پرداخت‌شده با یک جت خصوصی به باماکو منتقل شد و پس از آزادی گروگان‌ها، همان هواپیما امیر اماراتی و همراهانش را به دبی بازگرداند.

مقام‌های غربی گفته‌اند که «این معامله، خزانه جنگی این گروه وابسته به القاعده را پس از دوره‌ای طولانی فشار مالی، دوباره پر کرده است».

گزارش‌ها حاکی از آن است که شیخ ربوده‌شده در تجارت فلزات گران‌بها در کشور مالی نقش فعالی داشته است، واقعیتی که به گفته مقام‌های آشنا با پرونده، انگیزه گروه‌های مسلح برای هدف قرار دادن او را افزایش داد.

