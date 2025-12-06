به گزارش تابناک به نقل از وزارت علوم، به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند که ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون از روز یکشنبه به‌تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org آغاز و در روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ پایان می‌پذیرد؛ لذا متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام نمایند. دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام در این آزمون هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود. آزمون در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.