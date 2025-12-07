میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می دهد؛

بازار روغن در انتظار انفجار قیمت/ کابوس کمبود و سه برابر شدن قیمت در راه است؟

افزایش‌های پیاپی ۱۵ درصدی دی ماه سال گذشته و ۲۵ درصدی تیر ماه امسال در قیمت رسمی، گرانی را برای مردم قطعی کرد، اما کشف ۲۷۳ تُن روغن احتکاری در آبان‌ماه، تأیید می‌کند که سودجویان اصلی، با خیال آسوده، بازار را برای یک شوک قیمتی بزرگ آماده می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۴۴۲۴۳
| |
12100 بازدید
|
۱۸

بازار روغن در انتظار انفجار قیمت/ کابوس کمبود و سه برابر شدن قیمت در راه است؟

ازسویی دیگر، روند قیمت‌گذاری و تامین روغن امسال هنوز بر پایه مصوبه‌های متناقض دو نهاد اصلی یعنی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی ایران پیش می‌رود به طوری که از یکسو با تاخیر در ابلاغ سهمیه ذخیره استراتژیک مواجه است و ازسویی دیگر، نبود پایش روزانه موجودی انبارها جریان عرضه در نیمه تابستان را مختل کرد و گزارش های مردمی هم از نبود روغن در قفسه های فروشگاه ها و یا فروختن روغن بدون کالاهای دیگر حکایت از همین مساله داشت. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، ​بازیگران اصلی بازار روغن، زمزمه حذف ارز ترجیحی را بهانه دستکاری قیمت قرار داده‌اند ؛ به طوری که شنیده ها حاکی از آن است که شرکت‌های تولیدی با استفاده از پوشش «تعمیرات»، در حال احتکار محموله‌های کلان روغن وارداتی هستند تا از شوک احتمالی حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی، سودی چند صد درصدی کسب کنند ؛ این درحالی است که مصرف‌کنندگان هنوز با پیامدهای افزایش‌های مکرر قیمت ها همچنان دست و پنجه نرم می کنند. 

دولت گرچه تلاش کرد با سقف‌گذاری قیمت جلوی گرانی را بگیرد اما همان سیاست موجب کاهش انگیزه تولید و واردات شد و کارخانه‌هایی که به منابع ارزی دسترسی نداشتند، ظرفیت خود را پایین آوردند و بازار با عقب‌نشینی ناگهانی تولید مواجه شد و  کارخانجات روغن‌کشی که با کمبود دانه مواجه شدند ناچار به واردات پرهزینه روعن از روسیه و قزاقستان روی آورده و همین شکاف در حلقه اولیه تولید، نوسان قیمتی محصولات نهایی را تشدید کرد. 

اقدامات برخی شرکت‌های تولیدی نشان می‌دهد که این گرانی‌ها پایان ماجرا نیست؛ به طوری که کشف جدید چندین تُن روغن مایع احتکاری در آبان‌ماه، پرده از تلاش سازماندهی‌شده برای ایجاد کمبود مصنوعی و دپوی کالا برداشته است و این احتمال وجود دارد که شرکت‌ها در حال پر کردن انبارهای خود برای فروش با نرخ ارز آزاد هستند.

بازار روغن خوراکی در ماه‌های گذشته با نوسانات و افزایش قیمت مواجه بوده است؛ به طوری که پس از اصلاح قیمت‌ها در تیرماه ۱۴۰۴، مجددا در آبان ماه امسال، قیمت‌ها با نوسانات جزئی همراه شد و اکنون نیز با وضعیت فعلی بازار و حذف ارز ترجیحی، احتمالاً قیمت‌های موجود در فروشگاه‌ها یا بازار آزاد ممکن است با نرخ‌های مصوب متفاوت باشد.

اولین بار دی ماه سال گذشته استارت افزایش قیمت روغن نباتی ابلاغ شد که افزایش ۱۵ درصدی برای مصارف خانوار و افزایش ۲۱ درصدی برای مصارف قنادی اعمال شد البته کمی بعد هزینه‌های تولید و بسته‌بندی، نیز مجددا قیمت‌ها را مجبور به افزایشی شدن کرد. 

پس از آن، افزایش قیمت در خرداد و تیر ۱۴۰۴ برمی گردد که انواع روغن جامد و مایع با قیمت جدید وارد بازار شده و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد گران شده است برای مثال، قیمت یک حلب ۵ کیلویی نیمه جامد که پیش از آن ۳۶۹,۷۰۰ تومان بود که به ۴۶۲,۰۰۰ تومان افزایش یافت .

سومین مرحله نیز در آبان ماه امسال افزایش جزئی قیمت را به همراه داشت که البته همراه با گزارش احتکار بود؛ به طوری که نیروی انتظامی و سازمان‌های نظارتی در آبان ماه خبر از کشف انبارهای مختلف مواد اولیه روغن و روغن های مابع دادند که به نظرمی رسد تلاشی برای احتکار توسط برخی شرکت‌ها به منظور فروش با قیمت بالاتر در آینده است.

بازار روغن در انتظار انفجار قیمت/ کابوس کمبود و سه برابر شدن قیمت در راه است؟

سردار مهدی افشاری رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اواسط آبان ماه امسال پیش از کشف انبار احتکار ، بیش از ۲۷۰ تن روغن مایع خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را بیش از ۱۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که  با انجام اقدامات فنی و پلیسی، ماموران موفق به کشف محل احتکار کالا در محدوده احمد آباد مستوفی شدند که در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد، مقادیری کالای اساسی در انباری در بزرگراه فتح تخلیه، دپو و سپس به وسیله وانت به بازار ارسال می‌شود.

سردار افشاری ادامه داد: ماموران پلیس محل مورد نظر را بازرسی کرده که مشخص شد، محل یک باب انبار کالای بازرگانی عمومی بوده و همچنین مقادیری روغن مایع خوراکی در محل دپو و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی مشاهده می‌کنند که کالاها شامل مقدار ۲۷۳ هزار و ۶۷۸ کیلوگرم روغن مایع خوراکی بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضایی معرفی شد.

برخی از فعالان این صنعت معتقدند که با شنیده شدن زمزمۀ حذف ارز ۲۸۵۰۰، شرکتهای تولید روغن با بهانۀ اورهال و تعمیرات، در حال احتکار روغن‌های وارداتی هستند تا چند ماه بعد به سه برابر قیمت بفروشند و به زودی بازار با کمبود روغن مواجه خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت روغن مایع قیمت روغن خوراکی افزایش قیمت روغن نوسانات قیمت روغن احتکار روغن احتکار روغن‌های وارداتی
جنجال‌های بی پایان رامین رضاییان در استقلال؛ از اخراج توسط ساپینتو تا تکذیب!
سود انباشته کم شد، پاداش مدیران بالا رفت/ هیأت‌مدیره بورس کالا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پاداش گرفت؟!
توزیع میلیاردها «دلار سفید» با طعم تلخ گرانی در سفره مردم/ رانت ارزی یا حمایت معیشتی؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
1
46
پاسخ
دلار 30 هزار تومانی 3 سال قبل شده 122 هزار تومان چهار برابر افزایش اگر آمار تورم مرکز آمار درست بود حالا باید دلار 65 هزار تومان بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
چشم بسته میگم عده ای دنبال ایجاد قحطی مصنوعی هستن...اواخر روحانی یادتون رفته چطور برای یه قوطی روغن تو سروکله ی هم میزدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
57
پاسخ
دولت گرانی سکوت و تورم به نام وفاق ملی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
61
پاسخ
یعنی توان کنترل هیچی ندارن! خب چرا حقوق کلان می گیرن! برای کدام مدیریت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
12
42
پاسخ
چیزی نیست کارشناسای پزشکیان دولت بی برنامه قوم گرا داره بررسی میکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
برنامه جلیلی چی بود می خواست صیفی جات بکاره و به روسیه صادر کنه .برادر اینا همش واسه بازی دادن من شما می باشد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اگر غارنشین هم بشیم به شما پایدارچی ها رای نمیدیم
:)
ناشناس
|
Russian Federation
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
49
پاسخ
جرا این احتکار کنندگان اعدام نمی شوند و اموالشان به نفع ملت مصادره نمیشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
26
پاسخ
متن هر دو نامه که ظاهرا از دو شرکت مجزا صادر شده را نگاه کنید ،دقیقا مشخص است یک نفر یا یک گروه با ادبیات مشابه نوشته اند و این یعنی هماهنگی . هماهنگی برای فشار بیشتر به مردم بی پناه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
بنفع خودشان مصادره میشه اگه بنفع ملت مصادره میشد باید بین مردم تقصیم بشخ که نمیشه البته میشه دودقیقه وقت لازمه بزنن به کارتشون ولی نمیشه نمیشه که نمیشه خخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
26
پاسخ
خوشبختانه مردم ایران ، اینقدر از این انفجارهای اتمی در قیمت های کالا و ارزاق و خدمات ، دیده اند که به قول حافظ : مگو و مپرس
مگر در طول این چندین سال ، جز انفجار قیمت ، چیز دیگری هم داشته ایم ؟!

فقط،کافی هست که یک نگاه به سطح رفاه مردم در کشورهای حوزه خلیج فارس و اعراب بیاندلزید ، تا متوجه بشوید که چندین قرن از دنیا ، عقب افتادیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
24
پاسخ
پزشکیان سال ۱۴۰۳:
مردم گوشت قیمتش چنده ؟ خونه چنده؟ چند بوده چند شده؟
ف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
3
18
پاسخ
من شدم غیرقابل انتشار.من میگم قیامت میخوان چیکار کنند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
2
32
پاسخ
گرانی تا کی؟ حقوق مون از اول سال هیچ شده، هیچ. من به این وضعیت اعتراض دارم. من از این گرونی و استرس ممتد و ناامیدی معترضم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
آخرین اخبار
عواقب فریاد زدن بر سر کودکان
دو حقیقتی که لازم نیست در یک ازدواج موفق، فاش شوند
این نشانه ها یعنی فیبر زیاد می‌خورید!
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
هشدار سیل: آسمان در غرب ایران به زمین می‌آید!
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
ماجرای گروگانگیری و ربایش یک کشتی در خلیج فارس
عکس: دورهمی بازیگر پایتخت با سه بازیگر جذاب سینمای ایران
جراره: صف طولانی استیضاح وزرا محصول تعلل هیئت‌رئیسه/ اصلاح کابینه باید پیش‌دستانه انجام شود
ساعات کار ادارات در زمستان ۱۴۰۴ تغییر کرد
حمله بی‌سابقه ایلان ماسک به اتحادیه اروپا
وقتی بازجوی ایرانی یوزی خود را به اسیر عراقی داد/ ماجرای کمیته اعدامی‌ها و نگاه دختران موصل به ارتش
تصویب آیین‌نامه جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
تصاویر جنجالی ماراتن کیش
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
پیام تبریک پوتین به رئیس جمهور جدید سوریه
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۰۸ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۷ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۲۷ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۰۵ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۸۸ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۷۳ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dhL
tabnak.ir/005dhL