رئیس یک دانشگاه در برابر اتهام قتل/ گزارش به قوه قضائیه ارسال شد

گزارش مجلس شورای اسلامی، رئیس یک دانشگاه علوم پزشکی را در آستانه اتهام قتل غیر عمد قرار داده است.
رئیس یک دانشگاه در برابر اتهام قتل/ گزارش به قوه قضائیه ارسال شد

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش تکمیلی خود درباره حادثه آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت را به هیأت رئیسه مجلس ارائه و دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی گیلان را به‌عنوان تنها متهم پرونده معرفی کرده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بامداد سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، آتش‌سوزی گسترده‌ای در بخش ICU بیمارستان خصوصی قائم (عج) رشت رخ داد. به دلیل قطع برق و از کار افتادن همزمان سیستم‌های اکسیژن مرکزی و پشتیبان، ۹ بیمار بستری (۸ زن و یک مرد) جان خود را از دست دادند و بیش از ۱۴۰ بیمار دیگر به بیمارستان‌های دیگر منتقل شدند. 
علت اصلی آتش‌سوزی اتصالی در دستگاه سونوگرافی اعلام شد، اما گزارش‌های متعدد کارشناسی نشان داد که بیمارستان فاقد حداقل استانداردهای ایمنی از جمله مسیرهای خروج اضطراری ایمن، سیستم اطفای حریق کارآمد و نظارت مستمر بوده است.
در تیرماه سال گذشته، گزارش اولیه کمیسیون بهداشت و درمان در صحن علنی مجلس قرائت و با رأی قاطع نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع شد.   بعد از آن  وزیر بهداشت وقت در کمیسیون بهداشت حاضر شد و قصور دانشگاه علوم پزشکی گیلان را تأیید کرد.   و نهایتا در ۱۵ آذر ۱۴۰۴. گزارش تکمیلی کمیسیون با استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به هیأت رئیسه تقدیم شد.
رئیس یک دانشگاه در برابر اتهام قتل/ گزارش به قوه قضائیه ارسال شد
گزارش کمیسیون بهداشت مجلس
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز گذشته در همین باره  اعلام کرد:  بر اساس مستندات و گزارش‌های سازمان نظام پزشکی، آتش‌نشانی، بازرسی کل کشور و کارشناسی دادگستری، تنها فرد مقصر در سطح مدیریتی، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی گیلان است که نظارت بر ایمنی بیمارستان‌های استان را به‌طور جدی انجام نداده بود. کمیسیون او را به اتهام قتل غیرعمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات) برای صدور کیفرخواست به قوه قضائیه معرفی کرده است.
کمیسیون بهداشت تأکید کرده تا صدور رأی نهایی دادگاه، پیگیری این پرونده را در اولویت خواهد داشت.
بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع قتل غیرعمد به سبب عدم رعایت نظامات دولتی، مرتکب به حبس ۱ تا ۳ سال و پرداخت دیه (در صورت مطالبه) محکوم می‌شود.

 

کمیسیون بهداشت مجلس سلمان اسحاقی دانشگاه علوم پزشکی گیلان قتل غیر عمد قوه قضائیه بیمارستان قائم رشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
30
پاسخ
تمام گزارشهای مجلس به همین شکل است : سنگ بزرگی بردار که نشود با آن کسی را زد !
ایرادهای فنی ساختمان نبود دستگاههای سالم و مدرن و به روز اتصال برق که در این مسیر کم کاری و قصور دهها نفر را می توان شاهد آورد همه را ول کرده اند رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی گیلان را به‌عنوان تنها متهم پرونده معرفی کرده اند ! خنده دار نیست ؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
همه اینها وظیفه رییس بوده که کوتاهی کرده . عدم دقت در رفع ایرادات ساختمان و دستگاهها نبودن کپسول های اتش نشانی و.... فقط حقوق میگرفته
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
1
پاسخ
یکی نیست بگه ایا بودجه لازم در اختیار مراکز درمانی قرار میگیرد که بازسازی ونوسازی را انجام دهند در این مواقع فقط دنبال یک مجرم میگردیم در صورتیکه اگر دقیق تر بررسی شود وزیر نمایندگان مجلس وسازمان برنامه بودجه مقصر اصلی هستن وقتی اعتباری وجود نداشته بایستی با همان امکانات ضعیف بیمارستان را اداره کرد پس این بنده خدا بیگناه است
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
1
پاسخ
جوک میگید......
حزب الله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
1
پاسخ
اسحاقی خودش پزشک نیست . چی میدونه بیمارستان چیه
ضمنا قبلا تو دادگاه هم وزارت هم دانشگاه تبرعه شدند
آقای اسحاقی که هنوز خبر نداره از این موضوع برای کشور ما قانون وضع می کنه
خدا عاقبت ایران رو با این جور نماینده .. بخیر کنه
سعد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
چرا رییس دانشگاه هنر را پیگیری نمی کنید که هنوز سرپرسته؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تاییدش نکرده و همچنان سرپرست کاملا غیرقانونیه!
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
