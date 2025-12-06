میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا در بلیط هواپیماهای داخلی انگلیسی نوشته می‌شود؟

سوال یک نماینده از وزیر راه؛ چرا در بلیط هواپیماهای داخلی انگلیسی نوشته می‌شود؟
کد خبر: ۱۳۴۴۲۳۴
| |
1004 بازدید
|
۱۰

چرا در بلیط هواپیماهای داخلی انگلیسی نوشته می‌شود؟

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
23
پاسخ
مشکل قیمت بلیطه نه زبان نوشته شده روی بلسط کاش به این موضوع میپرداختی نه زبان انگلیسی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
آخه به زبان انگلیسی نوشته بودن ایشون نتونست قیمت رو متوجه بشه بخاطر این گفته که اول فارسی بشه تا ببینه چی چی نوشته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
4
17
پاسخ
زبان انگلیسی درس سختی بود نتیجه اش حالا معلوم میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
14
2
پاسخ
واقعا هم چرا در داخل کشور به زبان انگلیسی نوشته میشه؟
ناشناس
|
France
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
13
پاسخ
چون مغایرت پیش نیاد مثل غیاثی/قیاسی و امثالهم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
18
پاسخ
خود هواپیما های کهنه و تاخیر های زیاد مهم نیستند؟ نکنه بلیط های سفید هم داریم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
16
پاسخ
تقویم و بسیاری از فیلدهای بلیط ها در دنیا بین ا لمللی هستند و در قرن 21 و عصر هوش مصنوعی، کسیکه به زبان انگلیسی و کامپیوتر آشنایی کافی نداشته باشد بیسواد به حساب می آید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
11
2
پاسخ
هیچ دلیلی نداره فارسی ننویسه اصلا خیلی ها فقط سواد فارسی دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
11
پاسخ
شاید برای توریست ها است
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
10
پاسخ
خیلی زرنگی و دغدغه مشکلات مردم رو داری فکر گرونی بلیت و تاخیر و فرسودگی هواپیماها باش. گیر دادی به فارسی و انگلیسی روی کارت پرواز؟ البته سطح سواد و تواناییت در همین حده دیگه
