سیاسی
»
احزاب و تشکل ها
بازدید
1004
1004
بازدید
۱۰
پ
چرا در بلیط هواپیماهای داخلی انگلیسی نوشته میشود؟
سوال یک نماینده از وزیر راه؛ چرا در بلیط هواپیماهای داخلی انگلیسی نوشته میشود؟
۱۳۴۴۲۳۴
۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۹
06 December 2025
1004
بازدید
1004
بازدید
۱۰
نقشآفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استانها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۶
انتشار یافته:
۱۰
ناشناس
|
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
23
پاسخ
مشکل قیمت بلیطه نه زبان نوشته شده روی بلسط کاش به این موضوع میپرداختی نه زبان انگلیسی
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
آخه به زبان انگلیسی نوشته بودن ایشون نتونست قیمت رو متوجه بشه بخاطر این گفته که اول فارسی بشه تا ببینه چی چی نوشته
ناشناس
|
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
4
17
پاسخ
زبان انگلیسی درس سختی بود نتیجه اش حالا معلوم میشه
ناشناس
|
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
14
2
پاسخ
واقعا هم چرا در داخل کشور به زبان انگلیسی نوشته میشه؟
ناشناس
|
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
13
پاسخ
چون مغایرت پیش نیاد مثل غیاثی/قیاسی و امثالهم
ناشناس
|
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
18
پاسخ
خود هواپیما های کهنه و تاخیر های زیاد مهم نیستند؟ نکنه بلیط های سفید هم داریم؟
ناشناس
|
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
16
پاسخ
تقویم و بسیاری از فیلدهای بلیط ها در دنیا بین ا لمللی هستند و در قرن 21 و عصر هوش مصنوعی، کسیکه به زبان انگلیسی و کامپیوتر آشنایی کافی نداشته باشد بیسواد به حساب می آید.
ناشناس
|
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
11
2
پاسخ
هیچ دلیلی نداره فارسی ننویسه اصلا خیلی ها فقط سواد فارسی دارند
ناشناس
|
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
11
پاسخ
شاید برای توریست ها است
ناشناس
|
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
10
پاسخ
خیلی زرنگی و دغدغه مشکلات مردم رو داری فکر گرونی بلیت و تاخیر و فرسودگی هواپیماها باش. گیر دادی به فارسی و انگلیسی روی کارت پرواز؟ البته سطح سواد و تواناییت در همین حده دیگه
