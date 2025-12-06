پیام تبریک پزشکیان برای پادشاه تایلند

رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی پادشاهی تایلند به پادشاه و نخست وزیر این کشور، گفت: ۷۰ سال روابط دیپلماتیک دو کشور بر پیوند‌های تاریخی و فرهنگی ۴۰۰ ساله میان دو ملت استوار است.

به گزارش تابناک؛ دکتر مسعود پزشکیان در پیامی به اعلی‌حضرت «ماها واجیرالوتگکورن» پادشاه تایلند، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی پادشاهی این کشور به وی، خانواده سلطنتی و ملت بزرگ کشورش، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در هفتادمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود قرار دارند، ولی پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو ملت بیش از 400 سال قدمت دارد. حضور ایرانیان به عنوان مشاوران برجسته در دربار پادشاهی آیوتایا، پایه‌گذار اعتماد و احترام متقابل میان دو ملت گردید و میراث فرهنگی برجای گذاشت که تا امروز الهام‌بخش همکاری‌های دوستانه است و اطمینان دارم این مسیر تاریخی همچنان در جهت رفاه دو ملت و در راستای تحکیم صلح و ثبات بین‌المللی و منطقه‌ای ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهور همچنین در پیامی به همین مناسبت به آقای «آنوتین چارن ویراکول»، نخست‌وزیر پادشاهی تایلند اظهار داشت: روابط ایران و تایلند که بر پیوندهای دیرینه 400 ساله استوار است، در سال جاری هفتادمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرد. امیدوارم با توجه به سوابق تاریخی دو ملت و ظرفیت‌های موجود، شاهد توسعه و تحکیم هرچه بیشتر همکاری‌ها در تمامی عرصه‌های مورد علاقه باشیم.

