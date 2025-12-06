راز سرقت ۲۰ میلیاردی در اکباتان

فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب از کشف سریع پرونده سرقت سنگین طلاجات به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال در محدوده اکباتان و دستگیری عامل اصلی این سرقت خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ رضا حاتمی، فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب، گفت: «در ساعت ۲ بامداد اوایل مهر ماه امسال عوامل کلانتری ۱۳۵ آزادی از طریق تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از وقوع سرقت خانه در اکباتان، کوی بیمه مطلع شدند.»

به گزارش اعتماد، حاتمی در ادامه گفت: «ماموران حاضر در محل پس از تایید سرقت، در تحقیقات اولیه از شاکی، دریافتند که او ساعت ۱۹ روز قبل به همراه خانواده، خانه را ترک و ساعت یک و ۳۰ بامداد بازگشته و با تخریب درها، به‌هم ریختگی کامل خانه و سرقت طلاجات به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال مواجه شده است.»

فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب گفت: «با وصول پرونده، تیمی از کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی مامور رسیدگی ویژه شدند. در بازبینی دوربین‌های اطراف ساختمان، فردی با پوشش چادر زنانه که در حالت دویدن وارد ساختمان شده و حدود دو ساعت بعد خارج می‌شود، دیده شد. نحوه حرکت و فقدان هرگونه تخریب در ورودی خانه، فرضیه آشنا بودن سارق با خانواده را تقویت کرد.»

او گفت: «با انجام اقدامات اطلاعاتی میدانی مشخص شد شوهر خواهر شاکی، ساکن استان البرز، در زمان سرقت با خودروی اسنپ از کرج به تهران آمده و پس از رسیدن، گوشی تلفن خود را خاموش کرده است. بررسی سوابق او نشان داد نامبرده دارای سابقه اعتیاد بوده است.»

فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب گفت: «پس از جمع‌بندی دلایل، موضوع به دادیار شعبه اول ناحیه ۵ منعکس شد. با اخذ نیابت قضایی جهت بازرسی خانه متهم، تیم عملیاتی به نشانی او مراجعه کرد. متهم با مشاهده کارآگاهان اقدام به فرار کرد، اما در تعقیب و گریز کوتاه توسط کارآگاهان دستگیر و در همان صحنه به سرقت اعتراف کرد.»

او گفت که متهم اظهار داشته بخشی از طلا‌ها را به فردی تحویل داده است. کارآگاهان با حضور در خانه آن فرد، بیش از یک کیلو طلا کشف کردند و همچنین حدود ۲۰۰ گرم طلا که متهم به خانمی با هویت معلوم به صورت امانت داده بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب همچنین گفت: «با اخذ دستور قضایی، کلیه اموال مکشوفه تحویل شاکی شد و متهم برای طی مراحل قانونی روانه زندان شد.»

رضا حاتمی با اشاره به شیوه عمل متهم این پرونده و لزوم افزایش توجه خانواده‌ها، توصیه‌هایی را برای پیشگیری از سرقت خانه بیان کرده است: ۱) حتی هنگام ترک کوتاه‌مدت خانه، از قفل کامل در‌ها و پنجره‌ها اطمینان حاصل کنید و حتما از قفل‌های ایمنی چندمرحله‌ای استفاده کنید.

۲) برای ورودی ساختمان‌ها و واحد‌ها چشم دیجیتال، زنگ هوشمند و دوربین مداربسته با حافظه ابری نصب کنید؛ بسیاری از سرقت‌ها در صورت وجود دوربین، قابل پیشگیری یا سریعا قابل کشف هستند.

۳) طلا، ارز، سکه و اشیای گرانبها را در خانه یا محل‌های قابل حدس نگهداری نکنید؛ از صندوق امانات بانکی یا گاوصندوق‌های استاندارد استفاده کنید.

۴) در بسیاری از سرقت‌ها، سارق از آشنایی خانوادگی و اطلاع از رفت‌وآمد‌ها سوءاستفاده می‌کند؛ جزییات برنامه‌های سفر، مسافرت‌های یک‌روزه و ساعات ترک خانه را با افراد غیرضروری در میان نگذارید.

۵) نشانه‌هایی مانند پوشش استتاری، ورود و خروج با ظاهر متفاوت یا استفاده از پوشش زنانه، از شیوه‌های رایج سارقان برای گمراه کردن ساکنان است؛ هرگونه رفتار مشکوک در ورودی‌ها را جدی بگیرید و به ۱۱۰ گزارش کنید.

۶) در مجتمع‌های مسکونی، خاموش بودن دایمی دوربین‌ها، نبود روشنایی یا باز بودن درِ پارکینگ شرایط ایده‌آل برای سارقان ایجاد می‌کند؛ این مسائل را در ساختمان پیگیری و رفع کنید.

۷) اگر در بین بستگان یا آشنایان فردی دارای سابقه اعتیاد، رفتار غیرعادی یا مشکلات مالی شدید است، از دادن اطلاعات خصوصی مربوط به رفت‌وآمدها، نگهداری طلا و وضعیت خانه به او خودداری کنید.

۸) در صورت مواجهه با آثار تخریب، ریخته بودن وسایل یا هر نشانه غیرعادی، به هیچ‌وجه وارد خانه نشوید؛ ابتدا موضوع را به پلیس گزارش دهید تا کارشناسان بررسی کنند.

۹) در صورتی که سارق یا اموال مسروقه شناسایی شد، از ورود شخصی، درگیری یا اقدام به بازپس‌گیری مستقیم اموال پرهیز کنید؛ اقدامات باید صرفا از طریق پلیس و قوه قضاییه انجام شود.

۱۰) کودکان و نوجوانان خانواده را نسبت به نگفتن اطلاعات شخصی مانند غیبت خانواده، رفت‌وآمد‌ها و برنامه سفر به اطرافیان یا فضای مجازی آگاه کنید.

سرهنگ حاتمی تاکید کرد: «پیشگیری موثرتر از کشف جرم است؛ شهروندان با رعایت نکات امنیتی می‌توانند از احتمال وقوع جرم پیشگیری کنند.»