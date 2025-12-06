میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راز سرقت ۲۰ میلیاردی در اکباتان

فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب از کشف سریع پرونده سرقت سنگین طلاجات به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال در محدوده اکباتان و دستگیری عامل اصلی این سرقت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۴۲۱۲
| |
2066 بازدید
|
۱

راز سرقت ۲۰ میلیاردی در اکباتان

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ رضا حاتمی، فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب، گفت: «در ساعت ۲ بامداد اوایل مهر ماه امسال عوامل کلانتری ۱۳۵ آزادی از طریق تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از وقوع سرقت خانه در اکباتان، کوی بیمه مطلع شدند.»

به گزارش اعتماد، حاتمی در ادامه گفت: «ماموران حاضر در محل پس از تایید سرقت، در تحقیقات اولیه از شاکی، دریافتند که او ساعت ۱۹ روز قبل به همراه خانواده، خانه را ترک و ساعت یک و ۳۰ بامداد بازگشته و با تخریب درها، به‌هم ریختگی کامل خانه و سرقت طلاجات به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال مواجه شده است.»

فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب گفت: «با وصول پرونده، تیمی از کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی مامور رسیدگی ویژه شدند. در بازبینی دوربین‌های اطراف ساختمان، فردی با پوشش چادر زنانه که در حالت دویدن وارد ساختمان شده و حدود دو ساعت بعد خارج می‌شود، دیده شد. نحوه حرکت و فقدان هرگونه تخریب در ورودی خانه، فرضیه آشنا بودن سارق با خانواده را تقویت کرد.»

او گفت: «با انجام اقدامات اطلاعاتی میدانی مشخص شد شوهر خواهر شاکی، ساکن استان البرز، در زمان سرقت با خودروی اسنپ از کرج به تهران آمده و پس از رسیدن، گوشی تلفن خود را خاموش کرده است. بررسی سوابق او نشان داد نامبرده دارای سابقه اعتیاد بوده است.»

فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب گفت: «پس از جمع‌بندی دلایل، موضوع به دادیار شعبه اول ناحیه ۵ منعکس شد. با اخذ نیابت قضایی جهت بازرسی خانه متهم، تیم عملیاتی به نشانی او مراجعه کرد. متهم با مشاهده کارآگاهان اقدام به فرار کرد، اما در تعقیب و گریز کوتاه توسط کارآگاهان دستگیر و در همان صحنه به سرقت اعتراف کرد.»

او گفت که متهم اظهار داشته بخشی از طلا‌ها را به فردی تحویل داده است. کارآگاهان با حضور در خانه آن فرد، بیش از یک کیلو طلا کشف کردند و همچنین حدود ۲۰۰ گرم طلا که متهم به خانمی با هویت معلوم به صورت امانت داده بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب همچنین گفت: «با اخذ دستور قضایی، کلیه اموال مکشوفه تحویل شاکی شد و متهم برای طی مراحل قانونی روانه زندان شد.»

رضا حاتمی با اشاره به شیوه عمل متهم این پرونده و لزوم افزایش توجه خانواده‌ها، توصیه‌هایی را برای پیشگیری از سرقت خانه بیان کرده است: ۱) حتی هنگام ترک کوتاه‌مدت خانه، از قفل کامل در‌ها و پنجره‌ها اطمینان حاصل کنید و حتما از قفل‌های ایمنی چندمرحله‌ای استفاده کنید.

۲) برای ورودی ساختمان‌ها و واحد‌ها چشم دیجیتال، زنگ هوشمند و دوربین مداربسته با حافظه ابری نصب کنید؛ بسیاری از سرقت‌ها در صورت وجود دوربین، قابل پیشگیری یا سریعا قابل کشف هستند.

۳) طلا، ارز، سکه و اشیای گرانبها را در خانه یا محل‌های قابل حدس نگهداری نکنید؛ از صندوق امانات بانکی یا گاوصندوق‌های استاندارد استفاده کنید.

۴) در بسیاری از سرقت‌ها، سارق از آشنایی خانوادگی و اطلاع از رفت‌وآمد‌ها سوءاستفاده می‌کند؛ جزییات برنامه‌های سفر، مسافرت‌های یک‌روزه و ساعات ترک خانه را با افراد غیرضروری در میان نگذارید.

۵) نشانه‌هایی مانند پوشش استتاری، ورود و خروج با ظاهر متفاوت یا استفاده از پوشش زنانه، از شیوه‌های رایج سارقان برای گمراه کردن ساکنان است؛ هرگونه رفتار مشکوک در ورودی‌ها را جدی بگیرید و به ۱۱۰ گزارش کنید.

۶) در مجتمع‌های مسکونی، خاموش بودن دایمی دوربین‌ها، نبود روشنایی یا باز بودن درِ پارکینگ شرایط ایده‌آل برای سارقان ایجاد می‌کند؛ این مسائل را در ساختمان پیگیری و رفع کنید.

۷) اگر در بین بستگان یا آشنایان فردی دارای سابقه اعتیاد، رفتار غیرعادی یا مشکلات مالی شدید است، از دادن اطلاعات خصوصی مربوط به رفت‌وآمدها، نگهداری طلا و وضعیت خانه به او خودداری کنید.

۸) در صورت مواجهه با آثار تخریب، ریخته بودن وسایل یا هر نشانه غیرعادی، به هیچ‌وجه وارد خانه نشوید؛ ابتدا موضوع را به پلیس گزارش دهید تا کارشناسان بررسی کنند.

۹) در صورتی که سارق یا اموال مسروقه شناسایی شد، از ورود شخصی، درگیری یا اقدام به بازپس‌گیری مستقیم اموال پرهیز کنید؛ اقدامات باید صرفا از طریق پلیس و قوه قضاییه انجام شود.

۱۰) کودکان و نوجوانان خانواده را نسبت به نگفتن اطلاعات شخصی مانند غیبت خانواده، رفت‌وآمد‌ها و برنامه سفر به اطرافیان یا فضای مجازی آگاه کنید.

سرهنگ حاتمی تاکید کرد: «پیشگیری موثرتر از کشف جرم است؛ شهروندان با رعایت نکات امنیتی می‌توانند از احتمال وقوع جرم پیشگیری کنند.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سرقت اکباتان دستگیری طلاجات
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستگیری کلاهبردار مامورنما
آیا سارقان منازل دستگاه طلایاب دارند؟!
دستگیری تیم مسلح وابسته به منافقین در پردیس
۶ تبهکار افغانستانی بازداشت شدند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
0
پاسخ
دیگه 2 میلیارد سرقت اونم برای طلا چزی نیست
نهایت 150 گرم طلا میشه
ممکنه هر زنی داشته باشه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dgq
tabnak.ir/005dgq