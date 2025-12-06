میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو در بازار امروز 15 آذرماه

قیمت خودرو امروز 15 آذر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۲۰۵
| |
1036 بازدید

قیمت خودرو در بازار امروز 15 آذرماه

قیمت خودرو امروز 15 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بررسی روند بازار طی هفته گذشته نشان می‌دهد بازار خودرو همسو با افزایش نرخ ارز در مسیر صعودی قرار گرفته است. با این حال، کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها بیش از آن‌که ناشی از رشد واقعی تقاضا باشد، ریشه در تشدید انتظارات تورمی میان فروشندگان دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، این موضوع در حالی رخ می‌دهد که برخلاف رشد قیمت‌ها، حجم تقاضای مصرفی در بازار نشانه‌هایی از کاهش را بروز داده است. از سوی دیگر، کاهش 10 درصدی تولید خودرو در سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در 8 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در کنار عرضه ناپایدار خودروهای وارداتی، زنگ هشدار تشدید اختلال در تراز عرضه و تقاضا را به صدا درآورده است.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 15 آذرماه

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی در هفت روز گذشته رشد 102 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ یک میلیارد و 217 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، تارا اتوماتیک V4 نسبت به هفته گذشته 100 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با بهای یک میلیارد و 490 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

شاهین GL نسبت به هفته گذشته 88 میلیون تومان گران شد و روی قله یک میلیارد و 110 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، ساینا اتوماتیک نسبت به هفته گذشته 40 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 910 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 15 آذرماه

لوکانو L7 بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این کراس‌اوور مونتاژی نسبت به روزهای گذشته 210 میلیون تومان گران شد و روی شاخص سه میلیارد و 660 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، فردا 511 نسبت به هفته گذشته نوسان خاصی را تجربه نکرد و با همان نرخ هفته گذشته، یعنی یک میلیارد و 300 میلیون تومان، به معاملات روز جاری رسید.

آریزو 8 نسبت به روزهای گذشته 190 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 660 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، آریزو 6 در هفت روز گذشته 80 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 360 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

چانگان CS35 نسبت به هفته گذشته 170 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 450 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، هایما 8S نسبت به هفته گذشته رشد بهای 160 میلیون تومانی را پشت سرگذاشت تا با بهای 2 میلیارد و 920 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو بازار خودرو خبر فوری خودرو داخلی خودرو مونتاژی خودرو خارجی خرید خودرو
نقش‌آفرینی دانشجویان ضدشاه در آذر ۵۶؛ از زد و خورد با اوباش تا محاصره سفارت‌ در ایتالیا و دانمارک
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یک شنبه ۱6 آذر تعطیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴+جدول
قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۵ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 28 آبان 1404
قیمت خودرو امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 26 آبان 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 20 آبان ماه
قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404
قیمت خودرو امروز 21 آبان 1404
پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
قیمت خودرو امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار امروز 5 آذر ماه
قیمت خودرو امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار امروز 7 آبان ماه
قیمت خودرو امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز دوشنبه 28 مهر
قیمت خودرو امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 16 مهر 1404
قیمت خودرو امروز 27 آبان 1404
قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
الی گشت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات
رفتن «مادورو» برکتی برای ایران است!/ چین ممکن است نفت ونزوئلا را جایگزین ایران کند
تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون
حزب الله لبنان و انصارالله یمن از سوی دولت عراق تروریستی اعلام شدند؟
حذف حزب الله و انصارالله از لیست تروریستی عراق؛ تلویزیون عربستان: کار ایران است!
واکنش سودانی به خبر تروریستی‌خواندن گروه‌های مقاومت
پوشش خبرساز ژیلا صادقی در یک مراسم
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
فیلم دستگیری علی شادمان با زهرماری!
تصاویر مریم مومن و سهیل قاصدی از همبازی تا زندگی واقعی
تصاویر دورهمی بازیگران سریال «آوای باران»
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۸۱ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۷۱ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۶۶ نظر)
تذکر به سفیر ایران در چین به خاطر دیدار با روحانی!  (۱۵۵ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۱۵۴ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۳۲ نظر)
کابینه پزشکیان نیاز به تغییرات فوری دارد / مجلس در رای اعتماد به وزرا اشتباه کرد  (۱۲۳ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۱۸ نظر)
تصاویر انتقال خط تولید سوخو 35 به ایران  (۱۱۲ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۳ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۹۴ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۴ نظر)
چرا ایران ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد را اعلام نمی‌کند؟/ عدم همکاری با آژانس ریسک جنگ را افزایش می‌دهد  (۶۵ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتی‌بودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dgj
tabnak.ir/005dgj