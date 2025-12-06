قیمت خودرو در بازار امروز 15 آذرماه

قیمت خودرو امروز 15 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بررسی روند بازار طی هفته گذشته نشان می‌دهد بازار خودرو همسو با افزایش نرخ ارز در مسیر صعودی قرار گرفته است. با این حال، کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها بیش از آن‌که ناشی از رشد واقعی تقاضا باشد، ریشه در تشدید انتظارات تورمی میان فروشندگان دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، این موضوع در حالی رخ می‌دهد که برخلاف رشد قیمت‌ها، حجم تقاضای مصرفی در بازار نشانه‌هایی از کاهش را بروز داده است. از سوی دیگر، کاهش 10 درصدی تولید خودرو در سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در 8 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در کنار عرضه ناپایدار خودروهای وارداتی، زنگ هشدار تشدید اختلال در تراز عرضه و تقاضا را به صدا درآورده است.

قیمت خودروهای داخلی

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی در هفت روز گذشته رشد 102 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ یک میلیارد و 217 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، تارا اتوماتیک V4 نسبت به هفته گذشته 100 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با بهای یک میلیارد و 490 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

شاهین GL نسبت به هفته گذشته 88 میلیون تومان گران شد و روی قله یک میلیارد و 110 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، ساینا اتوماتیک نسبت به هفته گذشته 40 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 910 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

لوکانو L7 بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این کراس‌اوور مونتاژی نسبت به روزهای گذشته 210 میلیون تومان گران شد و روی شاخص سه میلیارد و 660 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، فردا 511 نسبت به هفته گذشته نوسان خاصی را تجربه نکرد و با همان نرخ هفته گذشته، یعنی یک میلیارد و 300 میلیون تومان، به معاملات روز جاری رسید.

آریزو 8 نسبت به روزهای گذشته 190 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 660 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، آریزو 6 در هفت روز گذشته 80 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 360 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

چانگان CS35 نسبت به هفته گذشته 170 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 450 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، هایما 8S نسبت به هفته گذشته رشد بهای 160 میلیون تومانی را پشت سرگذاشت تا با بهای 2 میلیارد و 920 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود.