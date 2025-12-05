به گزارش تابناک، سردار دریاردار علیرضا تنگسیری در حاشیه رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه با علی رضوانی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در برنامه بدون تعارف به گفتوگو نشست؛ آنچه میخوانید متن کامل این گفتوگو است:
سردار رزمایش نیروی دریایی سپاه را دیدیم؟
سردار تنگسیری: بله الحمدالله ما آن اهدافی که در رزمایش تعریف کرده بودیم و در رزمایش باید اجرا میکردیم، همه را به نتیجه رسیدهایم، مثلاً همه اهداف را زدیم.
در اخبار صداها و پهپادها و موشکهایی که در این رزمایش استفاده شد را دیدیم. یکی دو نمونه خوب آن را بخواهید بفرمایید کدامها هستند؟
سردار تنگسیری: ما در این رزمایش بخشی از توان مان را نشان دادیم، یکی از اینها موشکها بودند. مچه موشکهای پدافند هوایی و چه موشکهای سطح به سطح. ما موشکی را در خلیج فارس برای اولین بار استفاده کردیم که برد آن به طول خلیج فارس است.
یعنی چقدر است؟
سردار تنگسیری: یعنی بیش از طول خلیج فارس است.
یعنی هر جای خلیج فارس هدفی داشته باشیم؟
سردار تنگسیری: خلیج فارس هزار و ۳۷۵ کیلومتر است، بیش از طول خلیج فارس. این موشک را در نیروی دریایی سپاه تولید کردیم، این موشک قابلیتهای منحصر بفردی دارد، قادر است بعد از شلیک فرمان پذیر است و بومی است. هر آنچه که ما در این رزمایش استفاده کردیم، داخلی بوده است. موشک بعدی که استفاده کردیم بالستیک جدیدی بود که هدف زنی اش بسیار بسیار دقیق بود و دقت آن را دشمنان دیدند.
مواردی که اشاره کردید توان مقابله با ناوهای بعضی از کشورها که میگویند در خلیج فارس کلی جنگنده و سپر دفاعی دارند، توان برخورد با آنها را دارد در شرایطی که لازم باشد؟
سردار تنگسیری: ما هم در سطح و هم در زیر سطح و هم در بالای سطح سلاح استفاده کردهایم. اهداف اینها همین اهدافی که گفتید است.
این را که میگویند نمیشود به این ناوها نزدیک شد را شما قبول دارید؟
سردار تنگسیری: اصلاً اینطوری نیست. ما بعضی از وقتها میگفتیم روی سینه سمت راست شناور تکیه کن، بعد میفهمید که ما کجا هستیم. اینطوری نیست ما گاهاً شده است که نزدیک آنها شدهایم، علامت هم زدهایم و آنها ندیدهاند. وجعلنا من بین ایدیهم سداً و من خلفهم سداً...
تصاویر خیلی جذاب را میبینیم، پهپادهای ما است که میروند بالای ناو امریکایی ها، رصد و اشراف کامل؟
سردار تنگسیری: بله در تمام خلیج فارس این کار صورت میگیرد و امکانات ما به گونهای است که میتواند اینها رصد کند و این رصد را انجام میدهد.
اینها را به بیرون هدایت میکنید؟
سردار تنگسیری: دقیقاً اینها در آبهای ما و حتی آبهایی که تحت نظارت است هم نمیآیند. اینها در آب سرزمینها اصلاً نمیآیند، چون اگر بیایند میشوند آن ۱۰ نفر امریکایی که دستگیر شدند یا میشوند انگلیسیها که دو مورد آنها را گرفتهایم.
هر زمان کشتی ما توقیف شد از طرف یکی از کشورها، نیروی دریایی سپاه بی پاسخ نگذاشته است؟
سردار تنگسیری: دقیقاً البته این کار را هم نیروی دریایی ارتش هم انجام داده است.
شاید الان در ذهن مردم باشد که احتمال دارد جنگی به دریا کشیده شود؟
سردار تنگسیری: ما برای این آماده هستیم، من نه سیاسی هستم و نه کار به سیاست دارم، من نظامی هستم و افکار دشمن و دشمنی دشمن را میبینم و حضور دشمن در منطقه را بررسی میکنم، بر مبنای آن خودم را آماده میکنم. فرمانده معظم کل قوا دائماً به نیروهای مسلح آمادگی کامل را میدهند که آماده باشند.
با مردم ایران، بدون تعارف؟
سردار تنگسیری: مردم ایران بدانند ما با دشمن هیچ تعارفی نداریم، بی تعارف اگر بخواهند تعدی کنند به داشتههای این ملت، به آن چیزی که شهداء به دست ما دادند، منافع کشور ما را تعدی کنند، قطعاً تو دهنی میخورند.