مدارس مازندران هم تعطیل شد

مدارس مازندران در همه مقاطع تحصیلی در روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه تعطیل است



به گزارش تابناک، استانداری مازندران اعلام کرد به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره شیوع آنفولانزا، مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد که تمامی کلاس‌های مدارس در همه مقاطع تحصیلی در روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذر ماه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.





در پی افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا و با هدف رعایت حال دانش‌آموزان و پیشگیری از گسترش بیماری، جلسه مدیریت بحران استانداری مازندران تشکیل شد.

در این جلسه، تصمیم بر آن شد که تمامی کلاس‌های مدارس در سطح استان، از ابتدایی تا متوسطه و هنرستان‌ها، در روز‌های شنبه و یکشنبه به شکل غیرحضوری و آنلاین برگزار گردد.





این اقدام به منظور حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از ادامه زنجیره انتقال بیماری اتخاذ شده و مسئولان آموزش و پرورش استان تأکید کردند که زیرساخت‌های لازم برای آموزش مجازی در دسترس دانش‌آموزان و معلمان قرار خواهد گرفت.