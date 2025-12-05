مدارس مازندران هم تعطیل شد

به گزارش تابناک، استانداری مازندران اعلام کرد به منظور حفظ سلامت دانشآموزان و قطع زنجیره شیوع آنفولانزا، مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد که تمامی کلاسهای مدارس در همه مقاطع تحصیلی در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذر ماه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
در پی افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا و با هدف رعایت حال دانشآموزان و پیشگیری از گسترش بیماری، جلسه مدیریت بحران استانداری مازندران تشکیل شد.
در این جلسه، تصمیم بر آن شد که تمامی کلاسهای مدارس در سطح استان، از ابتدایی تا متوسطه و هنرستانها، در روزهای شنبه و یکشنبه به شکل غیرحضوری و آنلاین برگزار گردد.
این اقدام به منظور حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از ادامه زنجیره انتقال بیماری اتخاذ شده و مسئولان آموزش و پرورش استان تأکید کردند که زیرساختهای لازم برای آموزش مجازی در دسترس دانشآموزان و معلمان قرار خواهد گرفت.