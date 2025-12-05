میلی صفحه خبر لوگو بالا
آغاز شارژ کالابرگ پنجم از ۱۵ آذر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در دهک‌های درآمدی اول، دوم و سوم از هفته آینده (شنبه ۱۵ آذر) آغاز می‌شود.
آغاز شارژ کالابرگ پنجم از ۱۵ آذر؛ این ۱۱ کالای اساسی در دسترس مشمولان

به گزارش تابناک به نقل از جهان صنعت، «احمد میدری» افزود: افراد شامل طرح می‌توانند از شنبه ۱۵ آذر به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند.  

 وی افزود: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهک‌های اول تا سوم درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار شارژ خواهد شد.  

به گزارش مرکز روابط عمومی و اموربین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این یازده قلم شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.  

طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه (شامل فروشگاه‌های عمده و خرد) و ۱۱ فروشگاه زنجیره‌ای (افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلی‌مارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و وال‌مارکت) اجرا می‌شود.  

مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده است.  

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان خواست همچنان مراقب پیام‌ها و لینک‌های جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامک‌های رسمی از سرشماره V. Refah اعتماد کنند.  

نحوه زمان‌بندی مراجعه سایر دهک‌های مشمولین طرح کالابرگ الکترونیکی متعاقباً اعلام می‌شود.

 
