آغاز شارژ کالابرگ پنجم از ۱۵ آذر

به گزارش تابناک به نقل از جهان صنعت، «احمد میدری» افزود: افراد شامل طرح میتوانند از شنبه ۱۵ آذر به بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح مراجعه کرده و ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند.
وی افزود: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهکهای اول تا سوم درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار شارژ خواهد شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اموربین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این یازده قلم شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.
طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه (شامل فروشگاههای عمده و خرد) و ۱۱ فروشگاه زنجیرهای (افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلیمارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و والمارکت) اجرا میشود.
مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان خواست همچنان مراقب پیامها و لینکهای جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامکهای رسمی از سرشماره V. Refah اعتماد کنند.
نحوه زمانبندی مراجعه سایر دهکهای مشمولین طرح کالابرگ الکترونیکی متعاقباً اعلام میشود.