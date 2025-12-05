مدارس استان مرکزی فردا غیرحضوری شد

به گزارش تابناک، کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان مرکزی در مورد تعطیلی مدارس این استان در روز شنبه اطلاعیه‌ای صادر کرد.در این اطلاعیه آمده است:

حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان (دبیرخانه) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تایید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص‌ها، بدینوسیله تصمیمات کارگروه برای روز شنبه پانزدهم آذرماه به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

کلیه کلاس‌های دوره‌های آموزشی ابتدایی، متوسطه دور اول و متوسطه دور دوم بصورت مجازی و در بستر شاد در شهر‌های اراک، ساوه، شازندو مهاجران و روستا‌های کزاز، قدمگاه، اکبر آباد، غینر، راشان، باغ برآفتاب، البرج، حسن آباد، دهپول، علی آباد، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه، جمال آباد، مرزیجران، خانه میران و نظم آباد برگزار می‌گردد.

تعطیلی آموزشگاه‌های علمی آزاد و زبان در شهر‌های اراک، ساوه و شازند

موافقت با دور کاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای

پایش وبرخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر درشهرک‌های صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست

نظارت وجلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری‌های اراک وساوه وشازند و سایر شهر‌ها

تشدیدبرخورد پلیس راهور با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص

درخواست از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا توصیه می‌شود.