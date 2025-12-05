آمریکا به ترکیه جنگنده رادارگریز می دهد

تام باراک سفیر آمریکا در آنکارا گفت که ترکیه در آستانه کنار گذاشتن سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسیه است و بدین ترتیب این کشور قادر خواهد بود جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ از آمریکا خریداری کند.

به گزارش تابناک به نقل از بلومبرگ، باراک جمعه در یک کنفرانس خبری در دوبی در پاسخ به این پرسش که آیا ترکیه در حال کنار گذاشتن سامانه اس-۴۰۰ روسیه است، گفت: بله.

بر اساس این گزارش، سامانه اس-۴۰۰ در ترکیه موجب تنش میان این کشور و سایر اعضای ناتو شده است و آنکارا نمی‌تواند از آمریکا جنگنده اف-۳۵ خریداری کند.

ترکیه همچنان موشک‌ها، رادار و سایر تجهیزات اس-۴۰۰ را در اختیار دارد اما از آنها استفاده نمی‌کند.

باراک اظهار کرد: به عقیده من، این مسائل در چهار تا ۶ ماه آینده حل خواهند شد.

ترکیه حدود یک دهه پیش سامانه اس-۴۰۰ را از روسیه خریداری کرد که موجب اخراج آنکارا از برنامه توسعه اف-۳۵ و وضع تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های نظامی ترکیه شد.

ناتو اعلام کرده است در صورتی که ترکیه اس-۴۰۰ را در کنار جنگنده‌های اف-۳۵ استفاده کند ممکن است که روسیه به اطلاعات حساس دست پیدا کند.