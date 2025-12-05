میلی صفحه خبر لوگو بالا
تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد

دانشگاه و مراکز آموزش عالی و ادارات فردا باز هستند.
تکلیف تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه 15 آذر؛ وضعیت دانشگاه ها و ادارات هم روشن شد

به گزارش تابناک،فعالیت مدارس ابتدایی در استان تهران به استثنای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم و قرچک شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه غیرحضوری شد.

 تکلیف دانشگاه ها و ادارات هم روشن شد.دانشگاه و مراکز آموزش عالی و ادارات فردا باز هستند.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران افزود: درخصوص وضعیت فعالیت دستگاه ها نیز بیان کرد: فعالیت همه ادارات دایر می باشد و دستگاه های دولتی با نظر مدیران می توانند به مادران شاغلی که فرزند خردسال پیش دبستانی و دبستانی دارند دورکاری اعمال کنند.

عباس نژاد اظهار کرد: تردد کامیون ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

وی گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوسها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران افزود: اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

وی همچنین افزود: بنا برمصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.

 

 

تعطیلی مدارس تهران شاخص آلودگی هوا تهران وضعیت هوا تهران آلودگی هوا تعطیلی مدارس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
5
52
پاسخ
بجز اذیت مردم هیچکاری بلد نیستید. خوب صبح اعلام می‌کردید که اونایی که رفتند بیرون برنگردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
3
56
پاسخ
قصدشان اذیت مردم هست. نمیتونستید زودتر بگید تا کسی که رفته مسافرت تو این ترافیک برنگرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
2
56
پاسخ
آقای استاندار. خوب چشمت رو زودتر باز میکردی تا مردم اینجوری تو این ترافیک تو جاده برنگردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
4
52
پاسخ
تصمیمهای بدون پشتوانه کارشناسی..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
4
52
پاسخ
فردا آلودگی خیلی زیاد است اگه میشه تصمیم تون رو عوض کنید و دانشگاه ها و مدارس متوسطه اول و دوم هم جزو این تعطیلات قرار دهید خیلی ممنون از خبر به موقع شما با آرزوی موفقیت و تنی سالم برای همه ی دوستان و هم وطنان عزیز کشور ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
5
57
پاسخ
الان دبیرستان چی شد؟ این مدارس ابتدایی و دانشگاه و مراکز آموزش عالی و مشخص کرده، دبیرستان چیزی نگفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
2
75
پاسخ
مگه بچه ها متوسطه و دانجشو های دانشگاه ریه هاشون از سنگه؟
