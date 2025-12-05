تعیین تکلیف تعطیلی مدارس تهران/ابتدایی تعطیل شد

به گزارش تابناک،فعالیت مدارس ابتدایی در استان تهران به استثنای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم و قرچک شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه غیرحضوری شد.

تکلیف دانشگاه ها و ادارات هم روشن شد.دانشگاه و مراکز آموزش عالی و ادارات فردا باز هستند.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران افزود: درخصوص وضعیت فعالیت دستگاه ها نیز بیان کرد: فعالیت همه ادارات دایر می باشد و دستگاه های دولتی با نظر مدیران می توانند به مادران شاغلی که فرزند خردسال پیش دبستانی و دبستانی دارند دورکاری اعمال کنند.

عباس نژاد اظهار کرد: تردد کامیون ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

وی گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوسها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران افزود: اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

وی همچنین افزود: بنا برمصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.