پیام تسلیت وزیر امور خارجه به «سقاب اصفهانی»

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پی درگذشت همسر و فرزندان اسماعیل سقاب اصفهانی، در پیامی مصیبت وارده به معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت وزیر امور خارجه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
برادر ارجمند، جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی
با تأسف و تأثر فراوان، مصیبت جانکاه درگذشت همسر گرامیتان، مرحومه مغفوره فاطمه حیدری یزدی، و همچنین فرزندان عزیزتان در حادثه دلخراش رانندگی را به جنابعالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند مهربان مسئلت مینمایم رحمت و غفران واسعه خود را شامل ارواح آن عزیزان از دسترفته گرداند و به شما و بازماندگان گرانقدر صبر، آرامش و به پدر بزرگوار همسر مکرمه و فرزند دیگرتان صحت و سلامتی عطا فرماید.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه