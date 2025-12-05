برهانی، تهدید حمله به ایران همچنان کاملا جدی است

عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گفت: برای مقابله با رژیم صهیونیستی، حتما باید روابط خود با دنیا را دوستانه‌تر کنیم. اگر شما با ده‌ها کشور در جهان دشمنی و تقابل داشته باشید، نمی‌توانید بر اسرائیل متمرکز شوید و جلوی دشمنی و حمله آن را بگیرید.

طبق اخبار منتشرشده، آمریکا بر اساس قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری خود با اسرائیل، در حال ارتقای سطح کیفی تسلیحات رژیم صهیونیستی است. به علاوه، طی هفته‌های اخیر، شایعه شد که جنگنده‌های اسرائیلی چندین مرتبه بر فراز مرز ایران و عراق پرواز کرده‌اند. این موارد در کنار ادعای اخیر نتانیاهو مبنی بر اینکه خاورمیانه در ماه‌های آینده شاهد رویدادهای خارق‌العاده‌ای خواهد شد، بسیاری از تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که احتمال حمله اسرائیل به ایران افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ هادی برهانی با اشاره به کمک‌های همیشگی آمریکا به اسرائیل برای باقی‌ماندن به عنوان قدرت برتری نظامی منطقه، اظهار کرد: در شرایط فعلی، آمریکا انگیزه‌های مضاعفی برای این کمک‌ها دارد، زیرا چالش‌های امنیتی کم‌سابقه‌ای در منطقه به وجود آمده و رژیم صهیونیستی وارد میدان‌های جنگی گسترده‌تری شده که در تاریخ این رژیم، سابقه نداشته است. اسرائیل به طور همزمان به چندین کشور اعم از فلسطین، یمن، ایران، سوریه و لبنان حمله کرد و برخی از این حملات همچنان هم در جریان است. در چنین شرایطی، اسرائیل نیاز بیشتری به برتری نظامی دارد.

وی با بیان اینکه دو هدف خاص از برجسته‌سازی اخبار کمک‌های آمریکا به اسرائیل و افزایش تحرکات نظامی رژیم وجود دارد، افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل عملا ایران را وارد حالت «نه جنگ و نه صلح» کرد و هر لحظه هم ممکن است این حالت به «جنگ» تبدیل شود. این شرایط، فشارهای سنگینی را به سیاست، اقتصاد و نظام ایران وارد می‌کند و یکی از اهداف اسرائیل و آمریکا، حفظ این فشارهاست تا از این طریق، جمهوری اسلامی به مرحله فرسایش برسد و به شروط هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای آن‌ها تن دهد.

عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ادامه داد: همچنین مقامات اسرائیلی به دنبال اطمینان‌بخشی به مردم خود هستند. پس از جنگ ۱۲ روزه، معلوم شد امنیت و توان دفاعی اسرائیل در آن حدی که سران این رژیم ادعا می‌کردند، نیست و ایران نشان که موشک‌هایش می‌تواند برای اسرائیل خسارت‌آفرین باشد. این در حالی است که طی چندین دهه، جمعیت یهودیان از سراسر جهان برای دستیابی به امنیت به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند و حال ناامنی رژیم صهیونیستی می‌تواند تأثیراتی جدی بر آنان و انگیزه‌شان برای ماندن در اسرائیل داشته باشد. بنابراین، سران رژیم می‌خواهند از طریق بزرگنمایی اخبار تقویت توان تسلیحاتی خود، به مردم‌شان اطمینان دهند که در حال حل مشکلات امنیتی رژیم هستند‌ و دیگر مانند جنگ ۱۲ روزه ضربه نخواهند خورد.

برهانی همچنین با اشاره به ادعای اخیر نتانیاهو مبنی بر اینکه خاورمیانه در ماه‌های آینده شاهد رویدادهای خارق‌العاده‌ای خواهد بود، گفت: نتانیاهو این ادعا را در نامه درخواست عفو خود به رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی مطرح کرده بود. او از طرح چنین ادعایی، اهداف تبلیغاتی دارد و می‌خواهد این طور وانمود کند که به عنوان نخست‌وزیر اسرائیل، قصد سرکوب دشمنان رژیم در منطقه را دارد تا بدین شکل، محکومیت خود در دادگاه را منتفی کند.

وی با بیان اینکه احتمالا نتانیاهو اهداف واقعی نظامی هم داشته باشد، عنوان کرد: این اهداف متوجه لبنان خواهد بود. اسرائیل تمایلی به جنگ‌افروزی بیشتر در غزه ندارد، زیرا جنایات رژیم در غزه واکنش شدید افکار عمومی جهان و به خصوص غرب را به همراه داشت و این بسیار به ضرر اسرائیل تمام شد. کما اینکه در چند ماه اخیر دیدیم که در انتخابات‌هایی که در کشورهای غربی برگزار شد، نامزدهایی که از فلسطین حمایت می‌کنند به پیروزی رسیدند؛ از جمله پیروزی ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک و خانم کانلی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایرلند. بنابراین، فکر نمی‌کنم اسرائیل قصد ازسرگیری جنایات خود در فلسطین را داشته باشد، زیرا می‌خواهد نگاه منفی افکار عمومی به خود را تلطیف کند.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه اضافه کرد: به علاوه، همچنان موشک‌های ایران یک خطر برای اسرائیل به شمار می‌رود و آن را نسبت به حمله مجدد به کشورمان دچار تردید می‌کند. بنابراین، به نظر می‌رسد اکنون بیش از هر جبهه دیگری، حزب‌الله در معرض خطر است، زیرا بسیار ضعیف شده و دولت لبنان هم از آن حمایت نمی‌کند. همچنین حمایت‌های خارجی از حزب‌الله نیز بسیار ضعیف است و بنابراین احتمال حمله به آن بالاست.

برهانی با بیان اینکه البته همچنان تهدید حمله به ایران نیز کاملا جدی است، اظهار کرد: اگرچه اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه از تمام امکانات خود استفاده کرد و نتوانست به نتیجه دلخواهش برسد، اما اکنون ضعیف شدن ایران و نارضایتی‌های افکار عمومی از عملکرد حاکمیت را رصد می‌کند و لذا ایران را آسیب‌پذیر می‌داند و در صورت فراهم شدن فرصت، به ایران حمله خواهد کرد. ایجاد چنین فرصتی، به شرایط داخلی ایران بستگی زیادی دارد؛ اگر جمهوری اسلامی از داخل ضعیف‌تر شود، اسرائیل فرصت را برای حمله به ایران غنیمت خواهد شمرد و همه تلاش خود را برای به زانو درآوردن کشور به کار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در صورت حمله مجدد به ایران، اسرائیل توان موشکی، پهپادی، نیروی هوایی و سامانه‌های ضدهوایی ما را هدف قرار خواهد داد، گفت: اسرائیل می‌خواهد از این طریق، جمهوری اسلامی را بی‌دفاع و توان پاسخگویی را از ما سلب کند. به علاوه، اسرائیل در این جنگ احتمالی تلاش خواهد کرد به گونه‌ای به جمهوری اسلامی ضربه بزند که دولت مرکزی ایران و نیروی انتظامی توان کنترل موثر بر کشور را از دست دهند تا بدین ترتیب هرج و مرج داخلی ایجاد شود و در نتیجه هم در استان‌هایی که زمینه ناآرامی‌ دارند، التهاباتی شکل‌ گیرد و هم طبقات اجتماعی دست به شورش بزنند. در این چهارچوب، هدف نهایی رژیم صهیونیستی ساقط‌سازی نظام خواهد بود.

عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با اشاره به عزم جزم جزم اسرائیل برای ایجاد فشار بر ایران، بیان کرد: رژیم صهیونیستی فکر می‌کند از طریق تحت فشار قرار دادن ایران می‌تواند برای خود در منطقه دستاوردسازی کرده و حتی با به زانو درآوردن ایران، صحنه منطقه را به نفع خود تغییر دهد.‌ لذا ایران باید از تمام توان خود برای رفع این خطر استفاده کند و چنین کاری بیشتر از طریق «مغز» ممکن است تا از طریق «بازو». یعنی ایران باید در برابر سیاست پیچیده و ابتکار عمل اسرائیل، خیلی دقیق و عاقلانه از خود دفاع کند. یکی از شروط لازم، ساماندهی وضعیت داخلی و کاهش نارضایتی مردم است.

برهانی ادامه داد: شرط بعدی این است که به لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تبدیل به کشوری محبوب شویم. نظرسنجی‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که ایران در کنار اسرائیل، کره شمالی، روسیه و آمریکا جزو کشورهای نامحبوب است و این عدم محبوبیت، تا حد بسیار زیادی زمینه را برای حمله اسرائیل فراهم می‌کند. اگر انعکاس بین‌المللی حمله اسرائیل به ایران و قطر را بررسی کنیم، می‌بینیم اصلا قابل مقایسه نیست و علی‌رغم اینکه در ایران بیش از هزار غیرنظامی شهید شدند، شاهد واکنش قاطعی در سطح بین‌الملل نبودیم، در حالیکه حمله به قطر منجر به شهادت تنها یک قطری شد و اعتراضات منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار شدیدی را برانگیخت و حتی اسرائیل را وادار به عذرخواهی کرد.

وی تأکید کرد: بنابراین، برای مقابله با رژیم صهیونیستی حتما باید روابط خود با دنیا را دوستانه‌تر کنیم. ما باید سیاست دوستی حداکثری با دنیا را در پیش گیریم. اکنون می‌بینیم که سوریه هم مانند ما تحت تهدیدات اسرائیل قرار دارد و حتی بخش‌هایی از این کشور به اشغال رژیم صهیونیستی درآمده، اما سیاستی که دمشق اتخاذ کرده، کاملا با سیاست ما متفاوت است؛ یعنی بر خلاف ما، دولت الشرع در حال تقویت روابط خود با تمام دنیاست. این سیاست نتیجه بسیار بهتری می‌دهد و باعث می‌شود که نهایتا دست اسرائیل برای حمله به سوریه بسته شود.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه همچنین با اشاره به اینکه اخیرا یک منبع اطلاعاتی در آمریکا اعلام کرد اسرائیل در طول جنگ ۱۲ روزه قصد حمله اتمی به ایران را داشته است، گفت: بعید است در آن دوره شانس واقعی برای حمله اتمی اسرائیل وجود داشته بوده باشد. به نظرم اسرائیل در آن زمان چنین چیزی را به آمریکا اعلام کرده تا بر این کشور برای همراهی با خود در جنگ ۱۲ روزه فشار وارد کند. اما در عین حال ایران نباید قدرت اتمی و خطر اسرائیل را نادیده بگیرد.

برهانی اضافه کرد: اسرائیل رژیمی خطرناک و شگفتی‌ساز است و دشمنی آن حد و مرزی ندارد و تابع حقوق بین‌الملل و حقوق بشر نیست. کسی فکر نمی کرد اسرائیل با یک حمله به مصر و سوریه در سال ۱۹۶۷ همه نیروی هوایی آنها را نابود کند؛ همان طور که کسی تصور نمی‌کرد این رژیم به قطر حمله کند، با تجاوز به ایران عمده فرماندهان عالی کشور را هدف قرار دهد و همچنین ۷۰ هزار انسان را در غزه بکشد و این باریکه را با خاک یکسان نماید. اسرائیل خطرناک و بی‌رحم است و انواع نقشه‌ها را برای نابودی توان رقبا در منطقه آماده کرده و فقط منتظر فرصت مناسب است.

وی با تأکید بر اینکه فرصت حمله اتمی به ایران زمانی فراهم می‌شود که ایران در جهان منفور گردد و به عنوان خطری برای امنیت و صلح منطقه و جهان شناخته شود، افزود: اگر ایران منفور و منزوی باشد، حتی حمله اتمی به آن امکان‌پذیر است.‌ اما برعکس، اگر ایران در منطقه و جهان نقش مثبتی ایفا کند و روابط دوستانه با کشورها برقرار نماید، زمینه حمله به ایران از بین می‌رود. اگر ایران واقعا می‌خواهد با اسرائیل مقابله کند، راه واقع‌بینانه و موثر آن دوستی حداکثری با جهان است. اگر شما با ده‌ها کشور در جهان دشمنی و تقابل داشته باشید، نمی‌توانید بر اسرائیل متمرکز شوید و جلوی دشمنی و حمله آن را بگیرید.

عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران همچنین با اشاره به فشارها به ایران برای تغییر سیاست‌های منطقه‌ای خود، عنوان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی از ایران می‌خواهند سیاست‌های منطقه‌ای خود را به نفع اسرائیل تغییر دهد. چنین‌ کاری اصلا به صلاح کشور نیست، اما با این وجود به نظر من ایران می‌تواند تغییراتی در سیاست‌های منطقه‌ای خود ایجاد کند؛ به طوریکه هم منافع خودش تامین شود و هم منافع غزه و حزب‌الله. به عنوان مثال، ما باید مسأله خلع سلاح حزب‌الله را از طریق رایزنی با کشورهایی مانند ترکیه، سوریه و عربستان که در لبنان نفوذ دارند، حل کنیم. یعنی در رابطه با این موضوع، به فرمولی برد-برد دست یابیم که هم نظرات این کشورها را تأمین کند و هم در راستای منافع ما باشد. اگر ما اقدامی برای حل مسئله حزب‌الله انجام ندهیم، تحت حملات مکرر اسرائیل نابود خواهد شد و ظرفیت‌های حزب‌الله و شیعیان لبنان از بین می‌رود.