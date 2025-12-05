وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دوباره به اختلاف خوردند

بانک مرکزی مصوبه دولت در خصوص واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز را فشار به منابع ارزی و افزایش قیمت ارز می‌داند اما وزیر اقتصاد معتقد است کاهش فشار بر منابع ارزی مستلزم حذف ثبت سفارش و تعیین منشا ارز است.

دو هفته پیش هیئت وزیران واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی بدون انتقال ارز را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از جمله برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استان‌های مرزی بدون انتقال ارز مجاز اعلام شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با ابلاغ این مصوبه بسیاری از کارشناسان نسبت به موضوع «بدون انتقال ارز» در این مصوبه واکنش نشان دادند و گفتند که با این کار عملاً تقاضا در بازار آزاد رسمیت پیدا می‌کند و این رشد تقاضا می‌تواند به جهش‌های غیرقابل کنترل در قیمت ارز منجر شود.

حالا میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که بانک مرکزی نیز به خاطر افزایش قیمت ارز مخالف این اقدام است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برگزاری جلساتی با وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و معاونت ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی با سیاست اخیر مخالف هستند.

بانک مرکزی نتیجه این سیاست را فشار به منابع ارزی و افزایش قیمت ارز می‌داند و وزارت جهاد نیز تاثیر آن را بر افزایش قیمت کالاهای اساسی قابل توجه می‌داند. به عنوان مثال وزارت جهاد معتقد است حذف کامل ارز ترجیحی می‌تواند موجب دو و نیم برابر شدن قیمت مرغ شود.

او درباره پشتیبانان این طرح و نظر وزرات اقتصاد می‌گوید: پیشنهاد اولیه از سمت برخی استانداری های شرقی و اتاق بازرگانی داده شده، اما وزارت اقتصاد و افرادی در دفتر رییس جمهور مهمترین پشتیبان این طرح در داخل دولت هستند. وزیر اقتصاد معتقد است، ادامه وضعیت فعلی ارز ترجیحی ممکن نیست و کاهش فشار بر منابع ارزی مستلزم حذف ثبت سفارش و تعیین منشا ارز است.

همچنین ایشان اثر این سیاست بر قیمت کالاهای اساسی را اندک می‌داند.به اعتقاد این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اختلاف نظر شدید نیروهای موثر در اجرای این سیاست در داخل دولت ریسک اجرای سیاست و تبعات آن را به شدت بالا خواهد برد. این تصمیم نه در فرایند اجماعی یا کارشناسی که حاصل غلبه سیاسی نیروهای موافق آن بر مخالفین بوده‌است.