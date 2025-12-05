میلی صفحه خبر لوگو بالا
قمه‌کشی هولناک در سالن کشتی نهاوند

داور بین‌المللی کشتی نهاوند و فرزندش در جریان درگیری گروهی مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۴۴۰۷۲
| |
1443 بازدید
قمه‌کشی هولناک در سالن کشتی نهاوند

قمه‌کشی علیه داور بین‌المللی کشتی ایران در سالن حسین علیمرادیان شهرستان نهاوند استان همدان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر به جراحت شدید و خون‌آلود شدن آیت ابوالفتحی داور بین‌المللی کشتی ایران و پسر او منجر شد که این اتفاق تلخ واکنش‌هایی را درخصوص زیر سوال رفتن قداست این ورزش پهلوانی به دنبال داشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به ادعای فرد مجروح شده، افرادی که به ابوالفتحی حمله کردند افراد شناخته شده ای هستند.

به ادعای این داور، ماجرا از این قرار است که آیت ابوالفتحی داور بین‌المللی کشتی ایران عصر روز چهارشنبه برای تمرین دادن به فرزند خود علی ابوالفتحی (کشتی‌گیر سنگین وزن رده جوانان کشور) در سالن کشتی مهندس حسین علیمرادیان شهرستان نهاوندحاضر شده که یکی از  افراد حاضر در سالن با او درگیری لفظی پیدا می‌کند و درگیری دسته جمعی رخ می کند و تعداد زیادی حدودا ۸ نفر که برخی از آنها قمه و چاقو به همراه داشتند، با ابوالفتحی و پسرش درگیر می شوند.

در جریان این نزاع دسته‌جمعی، ابوالفتحی از چندین ناحیه شامل سر، صورت، کتف، هردو دست و هردو پا زخمی شده؛ به طوری که قطره‌های خون در سرتاسر سالن کشتی پخش می‌شود. علی فرزند او نیز در این درگیری از ناحیه صورت، کتف و دست دچار خونریزی و شکستگی شده است.

به ادعای ابوالفتحی، او از افراد حاضر در سالن خواهش می‌کند با آمبولانس تماس بگیرند؛ در حالی که خون بسیاری از بدن او رفته و بی‌حال روی زمین نشسته اما به دلیل شدت رعب و وحشت تا زمان حضور افراد ضارب در سالن، کسی شهامت تماس با پلیس و آمبولانس را نداشته و نهایتا ابوالفتحی خودش با پلیس و آمبولانس تماس می‌گیرد.

نهایتا این داور کشتی و فرزندش با کمک چند تن از افراد حاضر در سالن به بیمارستان علیمرادیان نهاوند منتقل و خدمات درمانی لازم را دریافت می‌کنند. عمل جراحی ابوالفتحی به دلیل نبود پزشک شیفت، به صبح روز بعد موکول شده و همین مساله به وخامت حال او منجر می‌شود اما خوشبختانه صبح روز بعد به اتاق عمل منتقل و جراحی او انجام شده است.

علاوه بر جراحت صورت، تاندون‌های دست و پای او از چندناحیه پاره شده اما هم‌اکنون حال عمومی او نسبتا مساعد است. 

باید دید وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کشتی چه واکنشی به این اتفاق هولناک دارند و با مقصران حادثه چه برخورد قضایی و انضباطی صورت می گیرد.
 

قمه کشی سانحه چاقو کشی نهاوند داور بین المللی مسابقات کشتی آیت ابوالفتحی
